Москва, 1 апреля, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Цифры называемого ущерба от блокировки Суэцкого канала близки к действительности, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

NASA Суэкий канал. Снимок из космоса

«Потери от простоя в течение недели для самого канала составили порядка $100 млн. Затраты на углубление дна канала огромны, как и стоимость неоднократных попыток сдвинуть контейнеровоз с места.

Страховщики считают, что причина аварии вызвана не форс-мажорными обстоятельствами, а неумелыми действиями его экипажа. Египет намерен потребовать компенсации затрат от владельца судна.

По данным Минэнерго России, блокировка Суэцкого канала почти не коснулась поставок российской нефти марки Urals, для доставки которой используется трубопроводный транспорт.

Возникшая ситуация будет способствовать развитию новых путей доставок грузов, в частности, через Северный морской путь и транссибирскую магистраль, что выгодно для России»., — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, финансовые потери от перекрытия Суэцкого канала севшим на мель контейнеровозом могут достичь $1 млрд. Такое заявление сделал глава администрации водного пути Усама Рабия.

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