Каир, 29 марта, 2021, 18:32 — ИА Регнум. В Суэцком канале возобновилось движение судов, сообщает 29 марта RT со ссылкой на советника президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирала Мохаба Мамиша.

H Nawara Суэцкий канал

«Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих судов», — цитирует агентство его слова.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта управление Суэцкого канала заявило о снятии с мели контейнеровоза Ever Given и его движении с помощью буксиров на север.

Напомним, 23 марта один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given застрял поперек Суэцкого канала, перекрыв фарватер.