Каир, 1 апреля, 2021, 01:11 — ИА Регнум. Потери от ситуации с Суэцким каналом, который был блокирован контейнеровозом Ever Given, могут достичь $1 млрд, заявил глава администрации канала Усама Рабиа 31 марта в эфире телеканала Sada Elbalad.

Vyacheslav Argenberg Суэцкий канал

Он отметил, что эта сумма включает как прямой ущерб от остановки движения по водной артерии, так и расходы на снятие с мели указанного корабля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник администрации Суэцкого канала Сейид Шейши заявил, что власти Египта начали расследование инцидента с судном Ever Given.