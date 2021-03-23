Взрыв и обрушение в жилом доме в Химках 19 марта 2021 года
Глава Минстроя рассказал о корне «ситуаций» со взрывами бытового газа
прокомментировал министр ЧП в Химках. — Ситуация есть, и она связана с тягой». Министр признал, что раньше система, когда проверяли тягу в трубах, работала, и происшествий было меньше. На встрече обсудили различные предложения по предотвращению ЧП с бытовым газом. Как сообщало ИА REGNUM, в...
23 марта 2021
Пятеро пострадавших от взрыва в Химках остаются в больницах
Пять человек, пострадавших при взрыве газа в многоквартирном доме в Химках по-прежнему остаются в больницах. Об этом 22 марта сообщило министерство здравоохранения Московской области. Причем состояние одного из пострадавших оценивается, как крайне тяжелое. Еще один потерпевший находится в тяжелом...
22 марта 2021
Пострадавший от взрыва дом в Химках восстановят за пять месяцев
Четвертый подъезд пострадавшего от взрыва газа многоквартирного дома в Химках пока остается непригодным для проживания. Об этом 22 марта заявил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин на заседании регионального правительства. «Мы планируем полностью завершить...
22 марта 2021
Взрыв в Химках: Воробьев поручил проверить дома с газовым оборудованием
В Подмосковье необходимо разработать дополнительный механизм проверки домов с газовым оборудованием. Об этом 22 марта заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании правительства региона. С подобной инициативой он выступил после взрыва бытового газа в одном из многоквартирных...
22 марта 2021
Взрыв в многоквартирном доме в Химках – все новости
Утром 19 марта в Химках на улице Зелёная, 16 произошёл взрыв в многоквартирном доме. Обрушились перекрытия между этажами. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Обстоятельства ЧП уточняются. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. 11:27 19.03.2021 В Московской области прогремел...
19 марта 2021
Семьи погибших при взрыве в Химках получат по 1 млн рублей
По 1 млн рублей получат семьи погибших при взрыве дома в Химках, сообщила 19 марта министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в многоквартирном доме в Химках – все новости» По её словам, компенсацию получат и граждане...
19 марта 2021
Губернатор Подмосковья прибыл на место взрыва в Химках
На место взрыва в многоквартирном доме в Химках прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Подмосковья. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в многоквартирном доме в Химках — все новости» Воробьев поручил выплатить компенсации...
19 марта 2021
СК возбудил дело после смерти трёх человек при взрыве в Химках
Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в городе Химки Московской области, сообщили 19 марта в пресс-службе главного следственного управления СК России по региону. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в многоквартирном доме в Химках — все новости» В главке рассказали...
19 марта 2021
Взрыв в Химках мог произойти из-за забытого чайника
Причиной взрыва в жилом доме в подмосковных Химках мог стать забытый на плите чайник, сообщает 19 марта ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в многоквартирном доме в Химках — все новости» Собеседник агентства рассказал, что в квартире...
19 марта 2021
Три человека погибли и четыре пострадали при взрыве в Химках
В Московской области в результате происшествия в многоэтажном доме в Химках погибли три человека, сообщает телеграм-канал губернатора региона Андрея Воробьёва со ссылкой на информацию минздрава области. «По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погибли три человека, ещё...
19 марта 2021
Взрослый и ребёнок погибли при взрыве в жилом доме в Химках
В Московской области при взрыве в жилом доме погибли взрослый мужчина и трёхлетний ребёнок, сообщили 19 марта в экстренных службах. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в многоквартирном доме в Химках — все новости» Отмечается, что у погибших одинаковые фамилии, ребёнку три года. Также...
19 марта 2021
Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва в Химках
На месте взрыва в Химках сотрудники МЧС разбирают завалы. Видео с места ЧП опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в многоквартирном доме в Химках – все новости» На кадрах видно, что межэтажное перекрытие под одной из комнат полностью обрушилось вниз...
19 марта 2021
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Химках
В подмосковных Химках, где произошёл взрыв в девятиэтажном доме, ликвидировали пожар. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в многоквартирном доме в Химках – все новости» По данным пресс-службы, в 11:30...
19 марта 2021
В Химках ребёнка спасли из-под завалов после взрыва в жилом доме
Спасатели извлекли ребёнка из-под обрушенных конструкций многоэтажного жилого дома в подмосковных Химках. Об этом сообщили 19 марта журналистам в МЧС России. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в многоквартирном доме в Химках — все новости» Ребёнка достали из-под завалов живым...
19 марта 2021
Источник: при взрыве в Химках погиб ребёнок
Во время взрыва в девятиэтажном доме в подмосковных Химках погиб ребёнок, сообщает 19 марта телеграм-канал Mash. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в многоквартирном доме в Химках — все новости» "Ребёнок погиб при взрыве на улице Зелёной в Химках», — сообщил канал. Ранее источник...
19 марта 2021
МЧС: дом в Химках, где произошло ЧП, газифицирован
Девятиэтажный дом в подмосковных Химках, где произошёл взрыв, газифицирован. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в многоквартирном доме в Химках – все новости» «Многоквартирный дом, кирпичный, девятиэтажный...
19 марта 2021
В МЧС сообщили о локализации пожара в Химках
В подмосковных Химках локализован пожар на месте взрыва в жилом доме, сообщили 19 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Следите за развитием событий в трансляции: «Взрыв в многоквартирном доме в Химках – все новости» В главке рассказали, что пожар был локализован в 11:03 на площади 12...
19 марта 2021
Названа возможная причина взрыва в Химках
В многоэтажном доме в подмосковных Химках мог произойти взрыв бытового газа, сообщает 19 марта LIFE со ссылкой на источник. «Предварительная причина случившегося — взрыв бытового газа», — говорится в информации. Напомним, ЧП произошло в девятиэтажном доме на улице Зелёной. После взрыва начался...
19 марта 2021
Один человек погиб в результате взрыва в Химках
Во время взрыва в Химках погиб мужчина, сообщил 19 марта ИА REGNUM информированный источник. По его информации, также под завалами могут находиться другие люди. «После хлопка начался пожар сразу в нескольких квартирах», — рассказал собеседник. Официальных данных о пострадавших пока нет. По данным...
19 марта 2021
В МЧС сообщили об обрушениях в результате взрыва в Химках
В подмосковных Химках в результате «хлопка» произошло обрушение межкомнатных перегородок, сообщили 19 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. Сообщение о происшествии поступило дежурным в 10:24, в 10:35 на место прибыло подразделение, которое установило, что «произошел хлопок...
19 марта 2021