Химки, Московская область, 19 марта, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Во время взрыва в Химках погиб мужчина, сообщил 19 марта ИА REGNUM информированный источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

По его информации, также под завалами могут находиться другие люди.

«После хлопка начался пожар сразу в нескольких квартирах», — рассказал собеседник.

Официальных данных о пострадавших пока нет. По данным МЧС, во время хлопка в доме на улице Зелёной произошло обрушение стены.