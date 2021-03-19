Химки, Московская область, 19 марта, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в городе Химки Московской области, сообщили 19 марта в пресс-службе главного следственного управления СК России по региону.

Sledcom.ru Следственный комитет

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В главке рассказали, что обнаружены тела троих человек — мужчины и двоих детей. Все они проживали в одной квартире. В пресс-службе не исключили, что под завалами ещё могут находиться люди.

Возбуждено дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как сообщало ИА REGNUM, в девятиэтажном доме в подмосковных Химках произошёл взрыв и начался пожар. Во время ЧП погибли и пострадали люди. Причиной происшествия мог стать взрыв бытового газа.