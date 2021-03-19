Химки, Московская область, 19 марта, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Московской области в результате происшествия в многоэтажном доме в Химках погибли три человека, сообщает телеграм-канал губернатора региона Андрея Воробьёва со ссылкой на информацию минздрава области.

50.mchs.gov.ru Спасатели на месте взрыва в Химках

«По предварительной информации, в результате происшествия в Химках погибли три человека, ещё четыре пострадали», — говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается медицинская помощь, их госпитализируют в больницы региона.

На месте ЧП работают восемь бригад Центра медицины катастроф и 13 бригад скорой. Кроме того, используется санитарная авиация.

Ранее сообщалось о двух погибших — взрослом мужчине и трёхлетнем ребёнке.