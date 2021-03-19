Утром 19 марта в Химках на улице Зелёная, 16 произошёл взрыв в многоквартирном доме. Обрушились перекрытия между этажами.

По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Обстоятельства ЧП уточняются.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM
Взрыв в квартире
11:27 19.03.2021

В Московской области прогремел взрыв в жилом девятиэтажном доме. Уточняется, что ЧП произошло на улице Зелёной в Химках.

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11:28 19.03.2021

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручение главе городского округа Химки оказать помощь пострадавшим при взрыве в жилом доме, сообщает 19 марта телеграм-канал руководителя региона.

«Губернатор также поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам дома», — говорится в сообщении канала.

Подробности в материале: Воробьёв поручил главе Химок помочь пострадавшим при взрыве

11:28 19.03.2021

По некоторым данным, обрушились межкомнатные перегородки. Под завалами могут находиться двое детей.

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11:29 19.03.2021

В подмосковных Химках в результате «хлопка» произошло обрушение межкомнатных перегородок, сообщили 19 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

Читайте также: В МЧС сообщили об обрушениях в результате взрыва в Химках

11:29 19.03.2021

Сообщение о происшествии поступило дежурным в 10:24 по местному времени, в 10:35 на место прибыло подразделение, которое установило, что"произошел хлопок неизвестного происхождения».

11:31 19.03.2021

Во время взрыва в Химках погиб мужчина, сообщил 19 марта информированный источник.

«После хлопка начался пожар сразу в нескольких квартирах», — рассказал он.

Читайте также: Один человек погиб в результате взрыва в Химках

11:33 19.03.2021

В подмосковных Химках локализован пожар на месте взрыва в жилом доме, сообщили 19 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В главке рассказали, что пожар был локализован в 11:03 на площади 12 квадратных метров.

Об этом: В МЧС сообщили о локализации пожара в Химках

11:34 19.03.2021

В многоэтажном доме в подмосковных Химках мог произойти взрыв бытового газа, сообщают 19 марта СМИ со ссылкой на источник.

Читайте также: Названа возможная причина взрыва в Химках

11:36 19.03.2021

Локализация пожара в двух квартирах в жилом доме в городском округе Химки. 50.mchs.gov.ru

11:40 19.03.2021

Девятиэтажный дом в подмосковных Химках, где произошёл взрыв, газифицирован. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«Многоквартирный дом, кирпичный, девятиэтажный, четырёхподъездный, газифицирован», — рассказали в пресс-службе о доме, где случился «хлопок».

Об этом: МЧС: дом в Химках, где произошло ЧП, газифицирован

11:42 19.03.2021

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отправил на место взрыва в Химках зампреда правительства Романа Каратаева.

Читайте также: Воробьёв отправил зампреда правительства к месту взрыва в Химках

11:43 19.03.2021

К месту ЧП также выехал глава регионального управления МЧС Сергей Полетыкин.

11:44 19.03.2021

Во время взрыва в девятиэтажном доме в подмосковных Химках погиб ребёнок, сообщает 19 марта телеграм-канал Mash.

«Ребёнок погиб при взрыве на улице Зелёной в Химках», — сообщил канал.

Об этом: Mash: при взрыве в Химках погиб ребёнок

11:47 19.03.2021

Спасатели извлекли живого ребёнка из-под обрушенных конструкций многоэтажного жилого дома в подмосковных Химках. Об этом сообщили 19 марта журналистам в МЧС России.

Читайте также: В Химках ребёнка спасли из-под завалов после взрыва в жилом доме

11:51 19.03.2021

В подмосковных Химках, где произошёл взрыв в девятиэтажном доме, ликвидировали пожар. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

По данным пресс-службы, в 11:30 ликвидировано открытое горение.

Подробности в материале: В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Химках

11:54 19.03.2021

При взрыве в подмосковных Химках погибли два человека, сообщает 19 марта РИА Новости.

По данным агентства, два человека погибли, в том числе трёхлетний ребёнок. Также пострадали два человека, в том числе 12-летний подросток.

Читайте также: Два человека погибли при взрыве в Химках

12:02 19.03.2021

На месте взрыва в Химках сотрудники МЧС разбирают завалы. Видео с места ЧП опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT.

На кадрах видно, что межэтажное перекрытие под одной из комнат полностью обрушилось вниз. Обломки разбирают сотрудники МЧС.

Подробности в материале: Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва в Химках

12:04 19.03.2021

Цитата из видео. Мощный взрыв прогремел в Химках

12:18 19.03.2021

В Московской области при взрыве в жилом доме погибли взрослый мужчина и трёхлетний ребёнок, сообщили 19 марта в экстренных службах.

Отмечается, что у погибших одинаковые фамилии, ребёнку три года. Также два человека пострадали.

Читайте подробнее: Взрослый и ребёнок погибли при взрыве в жилом доме в Химках

12:37 19.03.2021

Причиной взрыва в жилом доме в подмосковных Химках мог стать забытый на плите чайник, сообщает 19 марта ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что в квартире, где произошёл взрыв, произошла утечка газа.

«Там забыли выключить газ после приготовления еды или кипячения воды в чайнике», — приводит СМИ слова собеседника.

Читайте подробнее: Взрыв в Химках мог произойти из-за забытого чайника

12:56 19.03.2021

Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в городе Химки Московской области, сообщили 19 марта в пресс-службе главного следственного управления СК России по региону.

В главке рассказали, что обнаружены тела троих человек — мужчины и двоих детей. Все они проживали в одной квартире. В пресс-службе не исключили, что под завалами ещё могут находиться люди.

Подробности в материале: СК возбудил дело после смерти трёх человек при взрыве в Химках

13:11 19.03.2021

По факту ЧП в Химках возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

13:31 19.03.2021

На место взрыва в многоквартирном доме в Химках прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Подмосковья.

Воробьев поручил выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших и максимально быстро восстановить дом.

Подробности в материале: Губернатор Подмосковья прибыл на место взрыва в Химках

13:57 19.03.2021

Губернатор Московской области Андрей Воробьев. mosreg.ru

14:25 19.03.2021

В соцсетях обсуждают ЧП в Химках. Подписчица паблика «Типичные Химки» в соцсети «ВКонтакте» обратила внимание на то, что в официальных источниках произошедшее называют не взрывом, а «хлопком».

»Ничего себе «хлопок»! Я через дом живу, так даже наш дом тряхануло! Соболезнования родным погибших и выздоровления раненым!» — подчеркнула подписчица.

15:02 19.03.2021

Следственный комитет. Фото: sledcom.ru

16:36 19.03.2021

По 1 млн рублей получат семьи погибших при взрыве дома в Химках, сообщила 19 марта министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

По её словам, компенсацию получат и граждане, пострадавшие во время происшествия. По 500 тыс. рублей выплатят тем, кто получил тяжкий вред здоровью, по 300 тыс. рублей — средний, по 100 тыс. рублей — лёгкий.

Об этом: Семьи погибших при взрыве в Химках получат по 1 млн рублей

17:07 19.03.2021

Состояние одного пострадавшего при взрыве в девятиэтажке в подмосковных Химках оценивается как крайне тяжелое, двоих — как тяжелое, одного — средней тяжести. Об этом сообщает подмосковный минздрав.

17:15 19.03.2021

Спасатели завершили работы в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

17:56 19.03.2021

Спасатели на месте взрыва в Химках. Фото: 50.mchs.gov.ru