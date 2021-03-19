Утром 19 марта в Химках на улице Зелёная, 16 произошёл взрыв в многоквартирном доме. Обрушились перекрытия между этажами. По предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие. Обстоятельства ЧП уточняются. Подробности — в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв в квартире

11:27 19.03.2021 В Московской области прогремел взрыв в жилом девятиэтажном доме. Уточняется, что ЧП произошло на улице Зелёной в Химках. Читайте также: В девятиэтажке в подмосковных Химках прогремел взрыв

11:28 19.03.2021 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв дал поручение главе городского округа Химки оказать помощь пострадавшим при взрыве в жилом доме, сообщает 19 марта телеграм-канал руководителя региона. «Губернатор также поручил главе городского округа Химки Дмитрию Волошину оказать всю необходимую помощь и заботу жильцам дома», — говорится в сообщении канала. Подробности в материале: Воробьёв поручил главе Химок помочь пострадавшим при взрыве

11:28 19.03.2021 По некоторым данным, обрушились межкомнатные перегородки. Под завалами могут находиться двое детей. Читайте также: В Химках в девятиэтажном доме прогремел взрыв

11:29 19.03.2021 В подмосковных Химках в результате «хлопка» произошло обрушение межкомнатных перегородок, сообщили 19 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. Читайте также: В МЧС сообщили об обрушениях в результате взрыва в Химках

11:29 19.03.2021 Сообщение о происшествии поступило дежурным в 10:24 по местному времени, в 10:35 на место прибыло подразделение, которое установило, что"произошел хлопок неизвестного происхождения».

11:31 19.03.2021 Во время взрыва в Химках погиб мужчина, сообщил 19 марта информированный источник. «После хлопка начался пожар сразу в нескольких квартирах», — рассказал он. Читайте также: Один человек погиб в результате взрыва в Химках

11:33 19.03.2021 В подмосковных Химках локализован пожар на месте взрыва в жилом доме, сообщили 19 марта в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. В главке рассказали, что пожар был локализован в 11:03 на площади 12 квадратных метров. Об этом: В МЧС сообщили о локализации пожара в Химках

11:34 19.03.2021 В многоэтажном доме в подмосковных Химках мог произойти взрыв бытового газа, сообщают 19 марта СМИ со ссылкой на источник. Читайте также: Названа возможная причина взрыва в Химках

11:36 19.03.2021 Локализация пожара в двух квартирах в жилом доме в городском округе Химки. 50.mchs.gov.ru

11:40 19.03.2021 Девятиэтажный дом в подмосковных Химках, где произошёл взрыв, газифицирован. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. «Многоквартирный дом, кирпичный, девятиэтажный, четырёхподъездный, газифицирован», — рассказали в пресс-службе о доме, где случился «хлопок». Об этом: МЧС: дом в Химках, где произошло ЧП, газифицирован

11:42 19.03.2021 Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отправил на место взрыва в Химках зампреда правительства Романа Каратаева. Читайте также: Воробьёв отправил зампреда правительства к месту взрыва в Химках

11:43 19.03.2021 К месту ЧП также выехал глава регионального управления МЧС Сергей Полетыкин.

11:44 19.03.2021 Во время взрыва в девятиэтажном доме в подмосковных Химках погиб ребёнок, сообщает 19 марта телеграм-канал Mash. «Ребёнок погиб при взрыве на улице Зелёной в Химках», — сообщил канал. Об этом: Mash: при взрыве в Химках погиб ребёнок

11:47 19.03.2021 Спасатели извлекли живого ребёнка из-под обрушенных конструкций многоэтажного жилого дома в подмосковных Химках. Об этом сообщили 19 марта журналистам в МЧС России. Читайте также: В Химках ребёнка спасли из-под завалов после взрыва в жилом доме

11:51 19.03.2021 В подмосковных Химках, где произошёл взрыв в девятиэтажном доме, ликвидировали пожар. Об этом 19 марта сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. По данным пресс-службы, в 11:30 ликвидировано открытое горение. Подробности в материале: В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Химках

11:54 19.03.2021 При взрыве в подмосковных Химках погибли два человека, сообщает 19 марта РИА Новости. По данным агентства, два человека погибли, в том числе трёхлетний ребёнок. Также пострадали два человека, в том числе 12-летний подросток. Читайте также: Два человека погибли при взрыве в Химках

12:02 19.03.2021 На месте взрыва в Химках сотрудники МЧС разбирают завалы. Видео с места ЧП опубликовал телеграм-канал LIFE SHOT. На кадрах видно, что межэтажное перекрытие под одной из комнат полностью обрушилось вниз. Обломки разбирают сотрудники МЧС. Подробности в материале: Сотрудники МЧС разбирают завалы на месте взрыва в Химках

12:04 19.03.2021 Цитата из видео. Мощный взрыв прогремел в Химках

12:18 19.03.2021 В Московской области при взрыве в жилом доме погибли взрослый мужчина и трёхлетний ребёнок, сообщили 19 марта в экстренных службах. Отмечается, что у погибших одинаковые фамилии, ребёнку три года. Также два человека пострадали. Читайте подробнее: Взрослый и ребёнок погибли при взрыве в жилом доме в Химках

12:37 19.03.2021 Причиной взрыва в жилом доме в подмосковных Химках мог стать забытый на плите чайник, сообщает 19 марта ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Собеседник агентства рассказал, что в квартире, где произошёл взрыв, произошла утечка газа. «Там забыли выключить газ после приготовления еды или кипячения воды в чайнике», — приводит СМИ слова собеседника. Читайте подробнее: Взрыв в Химках мог произойти из-за забытого чайника

12:56 19.03.2021 Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в жилом доме в городе Химки Московской области, сообщили 19 марта в пресс-службе главного следственного управления СК России по региону. В главке рассказали, что обнаружены тела троих человек — мужчины и двоих детей. Все они проживали в одной квартире. В пресс-службе не исключили, что под завалами ещё могут находиться люди. Подробности в материале: СК возбудил дело после смерти трёх человек при взрыве в Химках

13:11 19.03.2021 По факту ЧП в Химках возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

13:31 19.03.2021 На место взрыва в многоквартирном доме в Химках прибыл губернатор Московской области Андрей Воробьев. Об этом сообщается в телеграм-канале главы Подмосковья. Воробьев поручил выплатить компенсации семьям погибших и пострадавших и максимально быстро восстановить дом. Подробности в материале: Губернатор Подмосковья прибыл на место взрыва в Химках

13:57 19.03.2021 Губернатор Московской области Андрей Воробьев. mosreg.ru

14:25 19.03.2021 В соцсетях обсуждают ЧП в Химках. Подписчица паблика «Типичные Химки» в соцсети «ВКонтакте» обратила внимание на то, что в официальных источниках произошедшее называют не взрывом, а «хлопком». »Ничего себе «хлопок»! Я через дом живу, так даже наш дом тряхануло! Соболезнования родным погибших и выздоровления раненым!» — подчеркнула подписчица.

15:02 19.03.2021 Следственный комитет. Фото: sledcom.ru

16:36 19.03.2021 По 1 млн рублей получат семьи погибших при взрыве дома в Химках, сообщила 19 марта министр социального развития Московской области Ирина Фаевская. По её словам, компенсацию получат и граждане, пострадавшие во время происшествия. По 500 тыс. рублей выплатят тем, кто получил тяжкий вред здоровью, по 300 тыс. рублей — средний, по 100 тыс. рублей — лёгкий. Об этом: Семьи погибших при взрыве в Химках получат по 1 млн рублей

17:07 19.03.2021 Состояние одного пострадавшего при взрыве в девятиэтажке в подмосковных Химках оценивается как крайне тяжелое, двоих — как тяжелое, одного — средней тяжести. Об этом сообщает подмосковный минздрав.

17:15 19.03.2021 Спасатели завершили работы в жилом доме в Химках, где произошёл взрыв газа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.