Захват детей в заложники в Петербурге 24 ноября 2020 года
Суд дал реальный срок мужчине, взявшему в заложники шесть детей в Колпино
Колпинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дениса Бельтюкова, который в ноябре 2020 года взял в заложники шестерых своих и приёмных детей из-за ревности к супруге. Ближайшее время он проведет в колонии-поселении. Об этом 13 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов...
13 июля 2021
Потерпевшие попросили условный срок взявшему детей в заложники в Колпино
Сторона потерпевших и адвокат мужчины, взявшего в ноябре 2020 года в заложники детей в Колпино (Санкт-Петербург), попросили у суда условный срок для злоумышленника. Гособвинитель же запросил для подсудимого 1,5 года колонии-поселения, сообщили 13 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС)...
13 июля 2021
В Петербурге будут судить мужчину, державшего в заложниках шесть детей
В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины, который 24 ноября 2020 года незаконно удерживал шестерых детей в возрасте от 4 до 16 лет в квартире в городе Колпино, угрожая их убийством. «После вручения копии обвинительного заключения...
21 июня 2021
Спасшему детей-заложников в Колпино прокурору вручили награду
Генеральный прокурор Российской Федерации Игорь Краснов вручил прокурору Колпинского района Санкт-Петербурга государственную награду за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан. Осенью 2020 года Игорь Ивкин спас шестерых захваченных в заложники детей. Напомним, 24 ноября...
4 июня 2021
Органы опеки разрешили многодетной матери из Колпино встретиться с детьми
Органы опеки Санкт-Петербурга разрешили многодетной матери из Колпино, чьи дети около пяти часов находились в заложниках у ее сожителя, встретиться с ними. Об этом 27 ноября сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Северной столице. Как уточнили в ведомстве, претензий к женщине...
27 ноября 2020
Захватившего в заложники детей в Колпино отправили в СИЗО
В Санкт-Петербурге суд отправил на два месяца в следственный изолятор 38-летнего Дениса Бельтюкова, который накануне днем захватил в заложники шестерых детей своей супруги, держал их в квартире, угрожая убить, но спустя пять часов сдался полиции. Об избрании меры пресечения 25 ноября сообщили в...
25 ноября 2020
Детей-заложников из Колпино временно поместят в детдом
Шестерых детей, которых накануне мужчина удерживал в заложниках в Колпино, временно поместят в детский дом. Их матери нужно время, чтобы подготовиться к возвращению семьи в Архангельск. Об этом 25 ноября сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге. Читайте также: У...
25 ноября 2020
Взявшему детей в заложники в Колпино предъявили обвинение
В Петербурге 38-летнему Денису Бельтюкову, который захватил в заложники шестерых детей в Колпино, предъявили обвинение в незаконном лишении свободы. Об этом 25 ноября сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. Напомним, 24 ноября в правоохранительные органы обратилась 34-летняя...
25 ноября 2020
У детей-заложников из Колпино нашли травмы и крайнюю степень истощения
Шестеро детей, которые 24 ноября были в заложниках у своего отца/отчима в Колпино, сейчас находятся в двух городских больницах. Врачи констатировали у них крайнюю степень истощения, а также проблемы с пищеварением из-за антисанитарии дома. Об этом 25 ноября сообщила уполномоченная по правам ребенка...
25 ноября 2020
Один из детей-заложников из Колпино помещён в реанимацию
Самый младший из детей, которые были захвачены в заложники неадекватным мужчиной в Колпино, находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Состояние его десятилетнего брата, которому злоумышленник приставлял нож к горлу и угрожал убить, врачи оценивают как средней степени тяжести. Об этом 25 ноября...
25 ноября 2020
Многодетная мать из Колпино хочет вернуться с детьми в Архангельск
После того как всех детей, которых удерживал мужчина в Колпино, вернут матери после обследования, семья намерена вернуться в Архангельскую область. Об этом мать детей Ольга Б. рассказала петербургскому телеканалу «78». По словам женщины, в Петербург она, ее муж Денис Б. и шесть детей приехали три...
25 ноября 2020
Стало известно о состоянии детей, побывавших в заложниках в Колпино
При первичном осмотре всех шестерых детей, которые на пять часов оказались в заложниках у неадекватного мужчины в городе Колпино, врачи диагностировали у нескольких из них признаки ОРВИ и ссадины. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка в...
24 ноября 2020
Возбуждено уголовное дело по факту захвата детей в Колпино
Возбуждено уголовное дело по факту захвата шестерых детей в заложники в городе Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга). Об этом 24 ноября сообщила заместитель руководителя Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу Екатерина Гилина. Следите за развитием событий в трансляции...
24 ноября 2020
Захватчика детей в Колпино уговорил сдаться прокурор
Мужчина, который почти пять часов удерживал шестерых детей в квартире в Колпино, решил отпустить заложников и сдаться полиции в результате разговора с районным прокурором. Об этом 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области...
24 ноября 2020
Державший детей в Колпино мужчина был в длительном запое – СМИ
Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей своей супруги в городе Колпино, находился в длительном запое, но отказался лечиться. Об этом 24 ноября сообщает издание «Фонтанка». Следите за развитием событий в трансляции: «Захват детей в заложники в Колпино — трансляция» Как стало известно, около...
24 ноября 2020
Захватчик детей в Колпино сдался полиции
Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей в городе Колпино под Петербургом, добровольно отпустил детей, не дожидаясь штурма. Мужчина вышел во двор, где его забрала полиция. Следите за развитием событий в трансляции: «Захват детей в заложники в Колпино — трансляция» Как сообщает корреспондент...
24 ноября 2020
Омбудсмен рассказала о попытках контакта с захватившим заложников в Колпино
Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Анна Митянина взяла на контроль ситуацию с захватом шестерых детей 38-летним мужчиной в квартире в городе Колпино. Как уточнили в аппарате детского омбудсмена, выйти с ним на контакт представителям органов опеки пока не удается. Мужчина является...
24 ноября 2020
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с захватом заложников в Колпино
Прокуратура Петербурга поставила на контроль проведение процессуальной проверки по факту захвата детей в заложники в Колпино. Об этом 24 ноября сообщили в пресс-службе надзорного ведомства. Следите за развитием событий в трансляции: «Захват детей в заложники в Колпино — трансляция» Исполняющий...
24 ноября 2020
«Употребляет алкоголь и вещества» — знакомый захватчика детей в Колпино
Житель города Колпино под Петербургом Денис Бельтюков, который удерживает в заложниках шестерых детей в квартире жилого дома, часто употребляет алкоголь, а иногда наркотики, и в таком состоянии он становится неадекватным. Об этом 24 ноября телеканалу «78» рассказал знакомый злоумышленника. Следите...
24 ноября 2020
Взявший в заложники детей в Колпино требует привести к нему жену
Взявший в заложники шестерых детей житель города Колпино требует привести к нему супругу, мать детей, которая находится рядом с домом. Об этом 24 ноября сообщает интернет-издание «Фонтанка». Следите за развитием событий в трансляции: «Захват детей в заложники в Колпино — трансляция» Напомним...
24 ноября 2020