Колпино, Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 16:34 — ИА Регнум. Колпинский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дениса Бельтюкова, который в ноябре 2020 года взял в заложники шестерых своих и приёмных детей из-за ревности к супруге. Ближайшее время он проведет в колонии-поселении. Об этом 13 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Денис Бельтюков в суде

38-летний Бельтюков признан виновным в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего, в отношении двух и более лиц), а также в угрозе убийством. Бельтюков вину признал, поэтому дело слушалось в особом порядке.

«На вопрос адвоката о выводах Бельтюков пояснил, что надо держать себя в руках и любить семью. Планы на будущее: жить долго и счастливо, — передает ОПС. — Представитель потерпевших рассказала о скучающих по папе детях. Мальчикам нужен отец. Она его простила, и дети тоже. Сообщила, что сама спровоцировала Бельтюкова».

Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, с учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Бельтюкова к наказанию в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Значительная часть наказания фактически уже отбыта за время нахождения под стражей.

Напомним, 24 ноября 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина незаконно удерживал шестерых детей в возрасте от 4 до 16 лет в съемной квартире дома 73 по улице Пролетарская города Колпино, угрожая убийством. Действия мужчины были пресечены прокурором Колпинского района Санкт-Петербурга, который прибыл на место происшествия, уговорил захватчика сдаться, никто из детей не пострадал.