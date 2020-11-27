Колпино, Санкт-Петербург, 27 ноября, 2020, 14:26 — ИА Регнум. Органы опеки Санкт-Петербурга разрешили многодетной матери из Колпино, чьи дети около пяти часов находились в заложниках у ее сожителя, встретиться с ними. Об этом 27 ноября сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Северной столице.

Пресс-служба уполномоченного по правам ребенка СПб Органы опеки разрешили многодетной матери из Колпино встретиться с детьми

Как уточнили в ведомстве, претензий к женщине органы опеки не имеют.

«Мама сейчас занята своим трудоустройством, в ближайшее время планирует навестить детей», — пояснили в ведомстве.

Дети находятся на обследовании в Детской городской больнице №26. У них выявлено истощение, проблемы с желудочно-кишечным трактом и небольшие травмы.

Отметим, накануне женщина передала медикам одежду и продукты питания своих сыновей, которых сразу после освобождения из заложников отвезли в больницу. В настоящий момент жизни детей ничего не угрожает.

Мать детей планирует вернуться с ними на родину в Архангельск, как только это позволят врачи и органы опеки.