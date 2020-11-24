Колпино, Санкт-Петербург, 24 ноября, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Мужчина, захвативший в заложники шестерых детей в городе Колпино под Петербургом, добровольно отпустил детей, не дожидаясь штурма. Мужчина вышел во двор, где его забрала полиция.

Дарья Драй ИА REGNUM Полиция Санкт-Петербурга

Следите за развитием событий в трансляции: «Захват детей в заложники в Колпино — трансляция»

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, мирное разрешение ситуации произошло в результате переговоров, которые в течение нескольких часов вели со злоумышленником представители правоохранительных органов.

В настоящее время детей одевают, их повезут в Детскую городскую больницу №22 для обследования и оказания помощи, в том числе психологической.