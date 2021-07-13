Колпино, Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. Сторона потерпевших и адвокат мужчины, взявшего в ноябре 2020 года в заложники детей в Колпино (Санкт-Петербург), попросили у суда условный срок для злоумышленника. Гособвинитель же запросил для подсудимого 1,5 года колонии-поселения, сообщили 13 июля в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Объединенная пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга. Денис Бельтюков в зале суда

Напомним, 38-летний Денис Бельтюков, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шесть часов удерживал двоих своих и четверых приёмных детей в квартире в Колпино, требуя привести к нему супругу, которую сам же из-за ревности выгнал из дома. Прибывший на место ЧП прокурор Колпинского района Игорь Ивкин в ходе переговоров убедил захватчика сдаться, никто из детей не пострадал. Тем самым была спасена и жизнь Бельтюкова, поскольку в ходе штурма квартиры он мог быть ликвидирован спецназом.

Злоумышленник обвиняется по двум статьям Уголовного кодекса РФ — в незаконном лишении человека свободы, не связанном с его похищением, совершенном с применением предметов используемых в качестве оружия, в отношении заведомо несовершеннолетних, в отношении двух и более лиц, а также в угрозе убийством.

«В прениях прокурор просил 1,5 года в колонии-поселении. Защита, представитель потерпевших и подсудимый — условное наказание», — отметили в ОПС.

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга удалился на вынесение приговора.

Отметим, что в июне суд прекратил производство по ч. 3 ст.327 УК («Оборот поддельных документов») за покупку мужчиной поддельной регистрации жене и детям в Санкт-Петербурге. Бельтюков перечислил деньги на счет благотворительного фонда, взамен суд лишь оштрафовал его на 10 тыс. рублей.