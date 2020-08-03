Обращение президента РФ в связи с коронавирусом 25.03.2020
Россия расторгает налоговое соглашение с Кипром
Россия с сегодняшнего дня, 3 августа, приступила к процессу денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ. Читайте также: Главы МИД России и Кипра обсудили взаимодействие по налогам В федеральном ведомстве пояснили, что такие шаги...
3 августа 2020
Долгов: расширение льготной ипотеки даст импульс экономике России
Расширение программы льготной ипотеки в 6,5% имеет важное социальное и экономическое значение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 июня заявил зампред комитета Совфеда по экономполитике Константин Долгов. «Я считаю, что это очень важная мера социальной поддержки, потому что она, конечно, будет...
25 июня 2020
В Костромской области почти 100 тысяч детей получат поддержку президента
Родители почти 100 тысяч детей в Костромской области могут претендовать на получение дополнительных выплат, объявленных Владимиром Путиным 11 мая. Об этом сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Костромской области Сергей Русов. «Мы ожидаем, что у нас будет порядка 9 тысяч...
14 мая 2020
В РФ правительство утвердило допвыплаты семьям с детьми до 16 лет
Дополнительные выплаты российским семьям с детьми в возрасте от 3 до 15 лет включительно, о которых объявил президент РФ Владимир Путин, были утверждены правительством России, сообщается на сайте исполнительного органа страны. Так, с 1 июня указанные категории граждан смогут получить разовую...
12 мая 2020
Правительство России утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Российские семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить единовременную выплату на каждого ребёнка в соответствии с постановлением правительства России, опубликованном 11 мая на официальном сайте ведомства. «Единовременная выплата в размере 10 000 рублей осуществляется начиная c 1 июня...
12 мая 2020
Президент России поручил утвердить ипотеку под 6,5 %, но этого мало
Владимир Путин поручил правительству к 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых. О необходимости установить такую ставку говорилось в середине апреля во время совещания Президента РФ с представителями строительной отрасли и ведомств, отвечающих за развитие отрасли, в...
23 апреля 2020
Сохранить здоровье и доходы: на кого ориентируется Путин, принимая решения
Темы, обсуждавшиеся накануне, 20 апреля, президентом России Владимиром Путиным в ходе видеосовещания, посвящённого прогнозу развития ситуации с коронавирусом, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал г лава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярёв (ЛДПР)...
21 апреля 2020
Костромские банки саботируют исполнение закона о кредитных каникулах
Костромичи жалуются на необоснованные отказы банков в кредитных каникулах. Об этом ИА REGNUM сообщила аудитор, судебно-экономический эксперт, директор Института безопасности бизнеса, соучредитель компании «ФинЭксперт» Алла Брагина. Физические лица, индивидуальные предприниматели, малый и средний...
16 апреля 2020
Власти Сахалина выделят на поддержку бизнеса миллиард рублей
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко считает, что новые меры поддержки, которые предложил 15 апреля президент РФ Владимир Путин, позволят сохранить бизнес и обеспечить стабильную зарплату, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона. Читайте также: Совещание Путина с...
16 апреля 2020
Перед государством стоит непростая задача: о мерах поддержки экономики РФ
«Усидеть на двух стульях» — так охарактеризовал политолог Андрей Данилов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM новые меры поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса, которые предложил в ходе совещания с правительством РФ президент Владимир Путин. Читайте также: Совещание Путина с...
16 апреля 2020
Коронавирус в России: проверка на прочность – все новости
Россия, как и другие государства, продолжает жить в новой реальности, в которую мир погрузила эпидемия коронавируса. Президент страны Владимир Путин был вынужден уже трижды обращаться к нации и продлить нерабочие дни до 30 апреля 2020 г. включительно. Экономику лихорадит, у людей существуют...
13 апреля 2020
«Сделать всё, чтобы помочь людям»: ответ России на новый вызов COVID-19
Предпринятые российскими властями меры поддержки населения и меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции не являются окончательными. У государства есть все необходимые рычаги, позволяющие оперативно и в полном объеме реагировать на новые вызовы COVID-19, и власти ими пользуются. Чтобы...
9 апреля 2020
Ярославский губернатор готов к любому развитию событий с коронавирусом
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов прокомментировал итоги совещания глав регионов с Владимиром Путиным. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Д митрий Миронов считает, что Ярославская область движется в русле тех задач, которые определил президент. В частности, в регионе...
8 апреля 2020
В Тверской области упростили форму предоставления социальных выплат
Ряд мер социальной поддержки жителям Тверской области до 1 октября 2020 года будет предоставляться без дополнительного подтверждения права на их получение. Соответствующее решение принято на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в...
8 апреля 2020
В Калмыкии утвердили новые выплаты для семей с детьми
Ежемесячные денежные выплаты будут выплачиваться семьям, имеющим детей от трёх до семи лет включительно, на территории Калмыкии. Указ подписал глава региона Бату Хасиков, сообщила 8 апреля пресс-служба главы Калмыкии. Документ принят в рамках реализации Указа президента Российской Федерации от 20...
8 апреля 2020
17,6 тыс. тульских семей получат пособия в пять тысяч рублей
Более 17, 6 тыс. семей в Тульской области получат ежемесячную выплату в пять тысяч рублей на каждого ребёнка до трёх лет, сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области 3 апреля. Как уточняется, выплаты будут получать семьи, имеющие право на материнский капитал, в том...
3 апреля 2020
Главы МИД России и Кипра обсудили взаимодействие по налогам
Взаимодействие России и Кипра в сфере налогообложения обсудили министры иностранных дел двух стран Сергей Лавров и Никос Христодулидис в телефонном разговоре 3 апреля. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ. По инициативе Никосии стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам, включая...
3 апреля 2020
Мишустин не успевает? Разъяснений по выплатам 5 тысяч до сих пор нет
Распорядительных документов по выплатам на детей до трёх лет пока не поступало. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 3 апреля главный специалист-эксперт группы по взаимодействию со СМИ ОПФР по Камчатскому краю Светлана Багнюкова. Корреспондент обратился за разъяснениями в отделение Пенсионного...
3 апреля 2020
Эксперты оценили потери российской экономики из-за длительного простоя
Российская экономика за месяц простоя — объявленные до 30 апреля нерабочими дни — может потерять до 1% ВВП по итогам 2020 года. Для некоторых предприятий этот месяц может стать катастрофой, в то время как другие переживут его относительно безболезненно. «Ущерб — огромный. Предприятиям необходимы...
3 апреля 2020
У бизнеса и населения «нет запаса прочности для долгой самоизоляции»
Президент России Владимир Путин выступил с обращением россиянам, в котором объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля включительно. С позиции сдерживания распространения инфекции мера действительно необходимая, но она должна уравновешиваться экономическими мерами поддержки. Такое мнение...
2 апреля 2020