Кострома, 16 апреля, 2020, 16:15 — ИА Регнум. Костромичи жалуются на необоснованные отказы банков в кредитных каникулах. Об этом ИА REGNUM сообщила аудитор, судебно-экономический эксперт, директор Института безопасности бизнеса, соучредитель компании «ФинЭксперт» Алла Брагина. Физические лица, индивидуальные предприниматели, малый и средний бизнес становятся жертвами саботажа исполнения закона, подписанного президентом России Владимиром Путиным. Среди причин отказов немало любопытных примеров.

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«Сейчас идет пик обращений в банки, потому что людям пришло время платить по кредитам в апреле. Вчера по этому вопросу ко мне обратилось множество людей, которым банки отказали в такой мере поддержки, как «кредитные каникулы». Из всех звонивших только у одного был обоснованный отказ. Так, одной клиентке отказали, потому что сумма ее кредита, по которой можно обратиться за каникулами, ниже установленного лимита. При этом закон наоборот, устанавливает предельно-максимальные лимиты для получения таких каникул. В этом случае у заемщика, в случае несвоевременной оплаты, по договору штраф в размере 20% от займа. По идее, человеку нечем закрывать ежемесячный платеж, а она еще и штраф должна будет заплатить. Отказывают, потому что заемщик является ИП и не может предоставить справку 2-НДФЛ и подтвердить уменьшение дохода. Сейчас сроки сдачи деклараций перенесены на более поздний период — у клиента еще не сдана декларация за прошлый год, сравнить банку не с чем и подтвердить снижение дохода невозможно. Также одной женщине предложили отсрочку по кредиту всего лишь до 6 мая, другой отказали в предоставлении каникул, потому что ее супруг работает и получает зарплату», — рассказала Алла Брагина.

В дальнейшем финансово-кредитные организации ждет наплыв обращений. Если банки не изменят модель поведения, это приведет к еще большим потерям не только для малого и среднего бизнеса, но и самих заимодателей, считает эксперт.

«Банки не понимают, что сейчас все в одной лодке — малый и средний бизнес, его работники. Убытки несут все. Если будет масса безработных, а бизнес рухнет, что они будут делать? Именно индивидуальные предприниматели в основном берут потребительские кредиты и вкладывают денежные средства в бизнес. Это не секрет. Банки считают, что «выедут» на физических лицах — ничего подобного! Согласно статистике — каждый третий работающий гражданин является сотрудником в малом или в среднем бизнесе. Не будет бизнеса — не будет спроса на потребительские кредиты… Если встать на сторону банков, я понимаю, почему сейчас им это невыгодно. Но кредитные каникулы — это не подарок, это не бесплатно. Эти проценты заемщик все равно выплатит, только позднее. И так как увеличивается срок самого кредита, банки в будущем получат еще больше».

Напомним, закон о кредитных каникулах распространяется на граждан, индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса, пострадавших от коронавируса. В соответствии с документом заемщики могут обратиться к кредитору с требованием установить кредитные каникулы на срок до 6 месяцев, если их доходы за предшествующий месяц снизились на 30% и более по сравнению со среднемесячными доходами предыдущего года.