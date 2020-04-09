Предпринятые российскими властями меры поддержки населения и меры борьбы с распространением коронавирусной инфекции не являются окончательными. У государства есть все необходимые рычаги, позволяющие оперативно и в полном объеме реагировать на новые вызовы COVID-19, и власти ими пользуются.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Чтобы поддержать людей, уже задействовано почти 1,5 триллиона рублей государственных средств, и это не предел. Главное — чтобы граждане теперь не сидели, а реализовывали появившиеся возможности. Так считает член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от Мурманской области Константин Долгов. В интервью редакции ИА REGNUM он раскрыл механизм, которым руководствуются российские власти при принятии решений о необходимых мерах поддержки в период эпидемии коронавируса.

Council.gov.ru Константин Долгов

ИА REGNUM: Константин Константинович, как Вы полагаете, какие из мер поддержки, озвученных накануне президентом Владимиром Путиным, являются самыми значимыми?

Накануне президент объявил о дополнительных мерах поддержки. Они все очень важные. Прежде всего, я бы выделил дополнительные выплаты, которые в течение трёх месяцев будут получать медики — непосредственно врачи и медицинский персонал, которые работают с заболевшими коронавирусной инфекцией. Это очень существенно. Надо прямо сказать, для Москвы и других регионов — очень неплохие суммы.

Происходящее подтверждает ту установку, которую давал президент, ранее сказавший, что самое главное — это забота о безопасности наших граждан. Все меры должны быть сфокусированы, прежде всего, на том, чтобы победить эпидемию, не дать ей разрастись до действительно очень серьёзных масштабов. Поэтому принятые меры не просто важные, они носят гуманитарный характер, продиктованы, действительно, заботой о тех, от кого в первую очередь зависит победа над болезнью.

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ИА REGNUM: А что касается мер поддержки населения и бизнеса?

Константин Долгов:Эти дополнительные шаги, о которых накануне заявил президент, тоже очень важны. Реструктуризация налоговых выплат — важная мера, позволит в первую очередь малому и среднему бизнесу быстрее встать на ноги после окончания экономической кризисной ситуации. Это очень важный шаг.

Принципиальный момент — выплаты для семей с детьми, о которых вновь говорил президент. То есть предприняты дополнительные шаги по ускорению этих выплат. То, что не будут учитываться предыдущие заработки, если потеряли работу семьями, — только по нынешней ситуации будет проводиться оценка. Это очень важно, поскольку, к сожалению, пострадавших немало. И тех, кто потеряет работу или уже потерял, тоже немало.

Важнейшая же установка президента — я бы это особенно отметил — в том, что все меры поддержки нацелены на две ключевые задачи. Первое — это сохранение доходов у граждан — сохранение рабочих мест. И второе — это создание условий для скорейшего восстановления экономики и её дальнейшего развития.

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ИА REGNUM: В регионах сложилась очень тяжёлая ситуация, многие опасаются, что после затяжных нерабочих дней людям попросту негде будет работать…

Константин Долгов:Президент смотрит вперёд, президент просит всех — и губернаторов и правительство — смотреть в завтрашний день. Вот на это должны быть нацелены и федеральные, и региональные меры поддержки бизнеса. Важно, то что Владимир Путин настоятельно порекомендовал и дал поручения губернаторам ещё раз проработать риски тех предприятий, которые должны по необходимости пока приостановить работу.

Все остальные предприятия могут и должны работать. И вчера, кстати, главный санитарный врач Анна Попова дала разъяснение о том, что с точки зрения санитарно-эпидемиологической обстановки нет требования, чтобы все предприятия в регионах не работали до конца апреля в обязательном порядке. Это очень важно. И в регионах должна быть проведена соответствующая работа.

Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation Анна Попова

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Знаю, что в Мурманской области, которую я представляю в Совете Федерации, такая работа велась и ведётся. На уровне руководства там губернатором Андреем Чибисом приняты хорошие, важные меры по поддержке местного бизнеса. Я подчёркиваю, эти меры были приняты какое-то время назад. То есть в значительной мере правительство региона сыграло на опережение. И это та позиция, которую сегодня должны занимать все регионы. Они должны, конечно, наблюдать за реальной ситуацией с распространением инфекции и заболевшими и адаптировать, масштабировать свои меры соответствующим образом. Вот тогда, если это требование президента будет выполнено, принятые меры по поддержке экономики и по противодействию вирусу окажутся действительно эффективными.

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ИА REGNUM: И всё-таки, по вашему мнению, достаточно ли того, что уже принято российскими властями, в тех условиях, в которых мы оказались?

Константин Долгов:Сейчас дополнительная ответственность ложится на глав субъектов федерации. Но и федеральные власти — президент и премьер-министр правительства — сказали, что поддержка вырабатывается в режиме реального времени. И мы в Совете Федерации продолжаем предлагать дополнительные меры по поддержке экономики в соответствии с поручением председателя СФ Валентины Матвиенко. Мы надеемся, что и эти меры будут востребованы.

Я, кстати, хотел бы сказать, что целый ряд предложенных нами мер уже действует. Отрадно видеть, что и работа сенаторов не проходит даром. Разумеется, мы работаем в тесном взаимодействии и с правительством и регионами, и все наиболее эффективные предлагаемые ими идеи мы берём на вооружение и озвучиваем для реализации правительству. Так что мы эту работу продолжим.

Kremlin.ru Андрей Чибис

Будут ли достаточными эти меры? Жизнь покажет. Пока, наверное, нужно сказать, что меры поддержки предприняты очень серьёзные. Стоимость предыдущего пакета была почти 1,5 триллиона рублей — эти деньги были зарезервированы Минфином. Я так понимаю, что сейчас дополнительные средства будут выделены на те меры, которые были обнародованы накануне.

Был принят специальный закон — и Совет Федерации его активно поддержал, — который даёт необходимую гибкость правительству в расходовании средств на борьбу с коронавирусом. Поэтому у правительства есть гибкость, есть деньги, которые уже взяты и будут взяты из резервного фонда — называлась цифра в 300 миллиардов рублей. Но, как я понимаю, при необходимости эта сумма может быть увеличена. Это серьёзные деньги.

ИА REGNUM: Константин Константинович, как полагаете, оценит ли предпринятые усилия малый бизнес?

Константин Долгов:Мне кажется, что сейчас важно, чтобы предприниматели — особенно малый и средний бизнес — максимально тщательно посмотрели и проанализировали, какие есть возможности, что даёт государство, что предоставляет федеральное правительство, какие меры обеспечивают субъекты федерации с тем, чтобы ими воспользоваться. Здесь очень важна такая активная позиция со стороны предпринимателей — не в коем случае не пасовать перед действительно сложными проблемами — а они сейчас есть и абсолютно очевидны.

Очень важно воспользоваться теми мерами, которые принимаются. Конечно, бизнес-сообщество, а это и «Опора России», и «Деловая Россия» — организации, которые объединяют значительную часть наших предпринимателей, они (я знаю просто, я с ними в постоянном контакте) продолжают собирать предложения предпринимателей о том, какие дополнительные меры могли бы быть приняты, и они эти предложения транслируют правительству. Это тоже очень важно. Никто не говорит, что то, что озвучено по мерам поддержки, — это окончательный список мер — нет, конечно. Он продолжает расширяться. Для того чтобы меры реально заработали, они должны быть востребованными.

Иногда звучит такая точка зрения: «Этого всего мало, этим всем не поможешь». Но так думать неправильно. Потому что если не сидеть, а начать этим пользоваться — а я так понимаю, что многие уже начали, — то, конечно, это облегчит положение предпринимателей. Хотя ситуация очень непростая, и, конечно, средства из бюджета требуются очень серьёзные. Это вносит свои коррективы. Об этом говорили и премьер-министр, и министр финансов — вносятся коррективы в бюджет. Но позиция у главы государства и российского руководства очень решительная — сделать всё, чтобы помочь людям.

Как уже сообщало ИА REGNUM, накануне, 8 апреля, до совещания с губернаторами российских регионов президент России Владимир Путин вновь выступил с обращением к нации, в котором рассказал о необходимости поддержки врачей, воюющих на передовой с коронавирусной инфекцией, а также — граждан и бизнеса. В своём втором обращении глава государства отмечал, что, поскольку пик эпидемии ещё не пройден, есть необходимость продления нерабочих дней до 30 апреля 2020 года включительно.

По данным Роспотребнадзора, на 8 апреля в 81 регионе России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса, выписаны по выздоровлении 698 человек. ИА REGNUM ведёт трансляцию «Россия на пороге пика пандемии коронавируса».