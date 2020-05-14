В Костромской области почти 100 тысяч детей получат поддержку президента
Кострома, 14 мая, 2020, 17:15 — ИА Регнум. Родители почти 100 тысяч детей в Костромской области могут претендовать на получение дополнительных выплат, объявленных Владимиром Путиным 11 мая. Об этом сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда России по Костромской области Сергей Русов.
Подать заявления на получение средств можно до 1 октября 2020 года. Получить деньги смогут все семьи, независимо от наличия материнского капитала. Напомним, в обращении к нации от 11 мая 2020 года Владимир Путин заявил о том, что каждая российская семья, в которой воспитываются дети от 3 до 15 лет включительно, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Деньги начнут выдавать с 1 июня 2020 года.
Кроме этого, были расширены права семей на получение ежемесячной выплаты в 5 тысяч рублей. Теперь получить их смогут абсолютно все родители, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года.