Владимир Путин поручил правительству к 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых. О необходимости установить такую ставку говорилось в середине апреля во время совещания Президента РФ с представителями строительной отрасли и ведомств, отвечающих за развитие отрасли, в том числе за вопросы обеспечения россиян доступным комфортным жильем. Застройщики говорили о своих опасениях потерять рынок из-за мер борьбы с коронавирусом, в частности самоизоляции, в результате которых замораживается не только ход строительства жилья, но и спрос. Спрос — главный фактор развития отрасли и экономики в целом. Этот фактор и до коронакризиса вызывал беспокойство из-за снижения доходов населения, а теперь и вовсе угрожает поставить на развитии экономики жирную точку.

Ипотека

Kremlin.ru Владимир Путин

Правительство принимает, конечно, меры для поддержки граждан, оставшихся без работы, а ЦБ откладывает сроки погашения кредитов, но всё это «мёртвому припарка». Понятно, что не все смогут доказать факт того, что остались без работы в указанные правительством сроки, а по кредитам рано или поздно придется платить, так же, как и по отсроченным платежкам ЖКХ, то есть выполнять свои отложенные на время самоизоляции обязательства народу всё равно придется. Но за счет чего эти обязательства будет выполнять народ? Люди смогут восстановиться на работе в случае, если компании и не разорятся, то точно сократят свои расходы?

Совершенно очевидно, что в основной массе клиентами ипотеки сейчас могут быть новые поколения россиян. Но молодые люди априори не имеют сбережений, которые для ипотеки нужны в качестве первоначального капитала. Понятно, что родители могли бы помочь молодым семьям потянуть их кредиты, но сколько таких родителей, которые могут позволить себе такую «роскошь». Кстати, именно глава Правительства Михаил Мишустин, как в прошлом возглавляющий налоговое ведомство, мог быть дать более точную оценку процента населения, которое может позволить себе эту самую «роскошь» и в принципе процента населения, которое может позволить себе сегодня потянуть кредиты.

Kremlin.ru Михаил Мишустин

Поэтому когда говорится о ставке ипотеки в 6,5% при ограничениях в 3 миллиона рублей для регионов и 8 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, нужно понимать, что тогда необходимо поднимать вопрос об ограничениях стоимости объектов как таковых, то есть об ограничениях застройщиков в размерах получаемой прибыли, так как покупатель или ипотечник при стоимости квартиры свыше, допустим, 3 миллионов рублей, должен будет покрыть это превышение за свой счет, возможно, за счет еще одного кредита. Для покупателя это будет означать рост первоначального взноса по кредиту. Опять же, какой процент населения может позволить себе сегодня первоначальный взнос и в каком размере? Каков процент населения, которому сегодня банки выдадут помимо ипотечного займа, еще и потребительский кредит?

Конечно, здорово, что строительному сектору государство сегодня готово оказать поддержку, иначе, если этот один из основных локомотивов экономики встанет, будет совсем худо. Но, очевидно, нужно найти компромисс с застройщиками и договариваться с ними взамен поддержки фиксировать цены на первичное жилье. Понятно, что не в ущерб их прибыли, потому и банки должны не сидеть и наблюдать, как государство с застройщиками крутятся как «ужи на сковородке», а тоже предпринимать меры по снижению стоимости расходов для заёмщиков, как строителей, так и граждан. Тем более что теперь в стране наметилась основная группа лидеров-застройщиков, а значит, выстраивать ценовую политику должно быть проще.

Надеяться на контроль цен нашим «дорогим» ведомством ФАС не приходится. Достаточно посмотреть на то, как служба осуществляет этот контроль сегодня. Приведу цитату антимонопольщиков в размещенном изданием РБК материале про подорожание сахара в начале апреля: «Объективных предпосылок для роста цен в настоящее время нет», — пояснил собеседник, отметив, что запасов сахара, а также гречневой крупы в стране достаточно для покрытия спроса, а цены на эти товары меняются под влиянием «объективных экономических причин, в том числе под воздействием спроса и предложения».

Мы все прекрасно понимаем и знаем, что рост спроса играет роль в формировании цен, объяснять нам этого не нужно. Но в такой сложный для страны период не только народ должен подзатянуть свои пояса, но и спекулянты, а ФАС была поставлена государством задача сейчас особо контролировать случаи роста цен. С этой задачей, во всяком случае, в данной ситуации, ФАС явно не справился!

И к «бабке ходить не надо», чтобы понять, что господдержка ипотечно-строительного сектора вызовет рост цен на первичную недвижимость, особенно в регионах. Эти примеры именно из регионов и доносились чаще всего еще в прошлом году. Более того, народ жаловался не только на рост цен на квартиры, но и на их отсутствие при наличии возможности взять ипотеку. Поэтому когда говорится о возможности обратиться за льготной ипотекой под 6,5% до 1 ноября, то есть об ограничении сроков, то уже понятно, что в регионах ее смогут получить немногие по той простой причине, что нет там такого числа застройщиков и инвестиций, способных мгновенно отреагировать строительством жилья под возможный спрос.

Фиксирование цен на недвижимость — необходимый фактор и с точки зрения докапитализации Фонда защиты прав дольщиков на 30 миллиардов рублей, которые будут направлены на решение проблем, накопленных в прошлые годы для завершения строительства домов, и с точки зрения предоставления госгарантии Минфина корпорации «ДОМ.РФ» в размере 50 миллиардов рублей, за счёт которой корпорация сможет привлечь средства кредита коммерческих банков и напрямую выкупать новые квартиры комфорт-класса у застройщиков. Эта мера нужна для того, чтобы исключить коррупционный фактор.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Стройка

Что касается самой ставки, то ее можно было бы и снизить. До какого размера? Так, например, из последних новостей о Минфине РФ следует, что ведомство на днях продало на аукционе пятилетние ОФЗ на 86,7 млрд руб. Средневзвешенная доходность бумаг на аукционе составила 5,99% годовых. То есть покупатели государственных облигаций будут получать доход в указанном размере. Так почему бы и ставку по ипотеке не снизить еще хотя бы до 5,9%. Понятно, что финансовые инструменты позволяют стране быстро «делать» деньги. Но именно население страны формирует спрос в экономике и обслуживает те же капиталы. Не стоит забывать, что купленная населением в кредит недвижимость позволяет государству пополнять бюджет налоговыми доходами и формировать спрос на услуги ЖКХ. Более того, финансовые инструменты слишком лукавая «вещь», первыми с тонущего корабля всегда разбегаются финансовые спекулянты, в то время как народ его пытается спасти.

Говоря о более реальной ставке для сегодняшнего положения народа, ставка по ипотеке должна быть максимум 5%. При ставке в 6,5% на срок кредита 15 лет и стоимости жилья 8 миллионов рублей ежемесячный платеж будет составлять порядка 60 тыс. рублей, а при сроке 20 лет платеж составит свыше 50 тыс. рублей. В регионах картина с заработными платами более плачевная, отличная от Москвы. Поэтому если говорить о более-менее доступной ставке ипотеки, то она должна быть не выше 5%.