Обрушение кровли кафе в Новосибирске
В Новосибирске арестован фигурант дела об обрушении крыши в кафе
Решением суда заместитель директора Жилищно-коммунального хозяйства Новосибирского научного центра Владимир П. отправлен под домашний арест, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Избрана мера пресечения в отношении обвиняемого Владимира П., — говорится на сайте Центрального районного суда Новосибирска...
20 февраля 2020
Собственник здания, где крыша рухнула на новосибирцев, сообщил детали
Инженер федерального государственного унитарного предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра» Валерий Кисс рассказал «Вестям Новосибирск» о позиции собственника здания, где 2 февраля 2020 года во время вечеринки крыша рухнула на людей — погибла девушка, несколько...
12 февраля 2020
В деле об обрушении крыши в новосибирском кафе появился второй фигурант
Ещё один человек стал фигурантом дела об обрушении кровли в новосибирском кафе. Это второй организатор вечеринки Walter Garage Party, сообщает «Тайга.инфо». СМИ со ссылкой на свои источники информации уточняет, что ему инкриминируют то же, что и Антону Ш. Ранее ИА REGNUM сообщало, что организатор...
11 февраля 2020
В Новосибирской области под тяжестью снега рухнула крыша дома
В новосибирском городе Обь «Пожарные и спасатели МЧС России ликвидируют последствия частичного обрушения кровли частного дома в городе Обь Новосибирской области. Пострадавших нет», — уточнили в ведомстве. Д о прибытия спасателей из дома самостоятельно эвакуировалось десять человек. Установлено, что...
5 февраля 2020
Помещение, где на новосибирцев рухнула крыша, было небезопасным
Здание, крыша которого рухнула на людей во время вечеринки в Новосибирске, не отвечало требованиям безопасности, заявила во время заседания суда по избранию меры пресечения задержанному организатору мероприятия судья Анна Панова. «При осмотре места происшествия установлено, что используемое...
4 февраля 2020
После ЧП в кафе Новосибирска подозреваемый отправлен под домашний арест
Организатора вечеринки в новосибирском кафе, где на людей рухнула крыша, отправили под домашний арест. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Новосибирской области. «В суде рассмотрено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 27-летнему...
4 февраля 2020
В Минобрнауки после ЧП в Новосибирске заговорили про сговор и самозахват
Временно исполняющий обязанности руководителя Сибирского территориального управления Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Алексей Колович подтвердил, что здание на бульваре Молодёжи в Советском районе Новосибирска, где на людей рухнула крыша, действительно находится на...
4 февраля 2020
В новосибирском минздраве рассказали о травмах пострадавших в кафе
После обрушения кровли в кафе Новосибирска, два пострадавших были госпитализированы. Всего в Центральную клиническую больницу Академгородка поступили четыре человека, оказавшихся под завалами, рассказали в министерстве здравоохранения Новосибирской области. «После осмотра двоих пациентов врачи...
3 февраля 2020
Перед ЧП в Новосибирске собственника здания просили очистить крышу от снега
После обрушения кровли кафе в Советском районе Новосибирска накануне, 2 февраля, мэр Анатолий Локоть провёл экстренное совещание. На нём было решено повторно потребовать от организаций, независимо от их форм собственности, очистить крыши от ледовых и снежных навесов, сообщают «Новосибирские...
3 февраля 2020
Мэр Новосибирска заговорил о передаче собственности после ЧП в кафе
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал трагедию, которая произошла накануне, 2 февраля, в одном из кафе в Советском районе города. «Это большое горе. Выражаю соболезнования родным и близким пострадавших. Даю поручение оказать поддержку семьям жертв трагедии, — написал Локоть на своей...
3 февраля 2020
СК просит арестовать организатора вечеринки в рухнувшем кафе Новосибирска
Следственное управление СКР по Новосибирской области подало ходатайство об аресте организатора Walter Garage Party — мероприятия в кафе, где на людей рухнула крыша. Его подозревают в «Оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ), сообщает «Тайга.инфо». "Документы еще не...
3 февраля 2020
Сибирское отделение РАН передало кафе за два месяца до обрушения крыши
В Сибирском отделении РАН заявили, что весь комплекс зданий на Бульваре Молодежи, где ранее на посетителей обрушилась кровля, «ещё в прошлом году передано в управление Министерства науки и высшего образования РФ в лице его территориального органа». Ранее в прокуратуре Новосибирской области сообщили...
3 февраля 2020
Задержан организатор мероприятия в новосибирском кафе, где рухнула крыша
В Новосибирске после обрушения крыши в кафе задержан мужчина, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Новосибирской области. «По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», — уточнили в ведомстве. Как ранее...
2 февраля 2020
В Новосибирск из-за обрушения крыши кафе направлены криминалисты из Москвы
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Новосибирск криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в расследовании обстоятельств обрушения крыши в кафе, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР. «На месте происшествия продолжают работать...
2 февраля 2020
Медики прооперировали пострадавших при обрушении в Новосибирске
Двое из четверых пострадавших при крушении кровли пристройки кафе в Советском районе Новосибирска прооперированы, сообщает RT со ссылкой на представителя министерства здравоохранения области. Сообщается, что в результате обрушения кровли пристройки к одноэтажному зданию кафе на Бульваре Молодежи...
2 февраля 2020
Прокуратура Новосибирской области начала проверку обрушения крыши кафе
По факту обрушения крыши в пристройке к кафе областная Прокуратура начала проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Прокурор Советского района Новосибирска Николай Земеров… организовал проверку в связи с обрушением пристройки к одноэтажному зданию», — говорится в сообщении. Обрушение...
2 февраля 2020
Во время обрушения крыши в кафе Новосибирска находились сотни человек
Отмечается, что н акануне Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске по факту обрушения на посетителей кафе крыши возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не...
2 февраля 2020
СК РФ: открыто уголовное дело по факту обрушения крыши кафе в Новосибирске
По факту обрушения на посетителей кафе крыши следователями открыто уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ. «Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК России», — сообщили в ведомстве. Число получивших...
2 февраля 2020
В Новосибирске скончался еще один извлеченный из-под завалов — СМИ
Медикам не удалось спасти извлеченного из-под обрушившейся кровли здания новосибирского кафе мужчину. Он скончался, сообщает телеграм-канал Baza. Ранее сообщалось о смерти девушки. Ее тело было извлечено из-под завалов спасателями. На текущий момент спасательная операция на месте трагедии завершена...
2 февраля 2020
В МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске
Причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе где находился гардероб заведения. Об этом сообщили ТАСС в отделе ГО и ЧС Советского района Новосибирска. «От снега крыша обвалилась, потому что слой снега был большой, крыша была деревянная», — сообщили в ведомстве. Как 2 февраля...
2 февраля 2020