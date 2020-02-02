Новосибирск, 2 февраля, 2020, 14:34 — ИА Регнум. В Новосибирске после обрушения крыши в кафе задержан мужчина, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Новосибирской области.

U.S. Air Force Задержание

«По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний мужчина, который организовал развлекательное мероприятие в кафе», — уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске произошло обрушение крыши кафе, расположенного по адресу бульвар Молодёжи, 36, корпус 1. По данным областного управления МЧС, крыша пристройки не выдержала тяжести снега. По факту обрушения возбуждено уголовное дело по статье ст. 238 УК.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Новосибирск криминалистов центрального аппарата ведомства.