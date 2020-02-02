СК РФ: открыто уголовное дело по факту обрушения крыши кафе в Новосибирске
Новосибирск, 2 февраля, 2020, 04:40 — ИА Регнум. По факту обрушения на посетителей кафе крыши следователями открыто уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.
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На месте обрушения
«Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК России», — сообщили в ведомстве.
Число получивших травмы при обрушении кровли остается не выясненным. Один из пострадавших погиб.
Как 2 февраля сообщало ИА REGNUM, причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе.