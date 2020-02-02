Новосибирск, 2 февраля, 2020, 07:25 — ИА Регнум. Площадь обрушения кровли кафе Новосибирска составила около 240 кв. метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек, сообщает региональное управление МЧС РФ.

54.mchs.gov.ru На месте обрушения

«Как стало известно, пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки ночного клуба, — отметили в ведомстве. — Наиболее вероятной причиной произошедшего стала снеговая нагрузка на крыше строения. В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области развёрнут оперативный штаб. Всего для ликвидации последствий обрушения задействовали 160 человек».

Отмечается, что накануне Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске по факту обрушения на посетителей кафе крыши возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сообщается о гибели двоих посетителей кафе. Тело девушки было извлечено из-под завалов спасателями. Позже СМИ сообщили о том, что медикам не удалось спасти ещё одного извлеченного из-под завалов мужчину.