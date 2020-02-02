Во время обрушения крыши в кафе Новосибирска находились сотни человек
Новосибирск, 2 февраля, 2020, 07:25 — ИА Регнум. Площадь обрушения кровли кафе Новосибирска составила около 240 кв. метров. До прибытия спасателей из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек, сообщает региональное управление МЧС РФ.
«Как стало известно, пристройка эксплуатировалась в качестве раздевалки ночного клуба, — отметили в ведомстве. — Наиболее вероятной причиной произошедшего стала снеговая нагрузка на крыше строения. В Главном управлении МЧС России по Новосибирской области развёрнут оперативный штаб. Всего для ликвидации последствий обрушения задействовали 160 человек».
Отмечается, что накануне Главное управление МЧС России по Новосибирской области предупреждало о необходимости своевременной очистки крыш от снега.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске по факту обрушения на посетителей кафе крыши возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Сообщается о гибели двоих посетителей кафе. Тело девушки было извлечено из-под завалов спасателями. Позже СМИ сообщили о том, что медикам не удалось спасти ещё одного извлеченного из-под завалов мужчину.