Новосибирск, 2 февраля, 2020, 02:42 — ИА Регнум. Причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе где находился гардероб заведения. Об этом сообщили ТАСС в отделе ГО и ЧС Советского района Новосибирска.

54.mchs.gov.ru На месте обрушения

«От снега крыша обвалилась, потому что слой снега был большой, крыша была деревянная», — сообщили в ведомстве.

Как 2 февраля сообщало ИА REGNUM, из-под завала извлекли 5 человек. Один из пострадавших скончался.