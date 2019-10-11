Стрельба в Техасе, Огайо и Чикаго 3.08.2019
Стрелок из Техаса, убивший 22 человека, не считает себя виновным
Обвиняемый в убийстве 22 человек в торговом центре города Эль-Пасо (штат Техас, США) Патрик Крузиус заявил о своей невиновности. Сообщение о первом заседании по этому делу опубликовала газета The Wall Street Journal. В ходе заседания 10 октября, которое было непродолжительным, Крузиус заявил о...
11 октября 2019
В Техасе предъявлено обвинение мужчине, открывшему стрельбу в Эль-Пасо
21-летнему мужчине, устроившему стрельбу по людям в городе Эль-Пасо предъявлено обвинение властями американского штата Техас. Об этом 12 сентября сообщает газета El Paso Times. По данным полиции, Патрик Крузиус в начале августа открыл огонь по людям на территории торгового центра Cielo Vista в...
12 сентября 2019
Барр подготовил законопроект о смертной казни за массовые убийства
Министр юстиции США и генеральный прокурор страны Уильям Барр подготовил законопроект о введении смертной казни за массовые убийства, заявил глава аппарата американского вице-президента Марк Шорт. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома. «Министерство юстиции разработало законопроект...
3 сентября 2019
Стрелок из Эль-Пасо рассказал, где достал оружие
Подозреваемый в массовой стрельбе в американском Эль-Пасо рассказал, что оружие, из которого вел стрельбу, он заказал из Румынии через интернет. Об этом сообщает Associated Press. Сообщается, что подозреваемый в убийствах Патрик Крузиус рассказал полиции, что заказ румынский аналог автомата...
29 августа 2019
В США задержали 27 человек, угрожавших массовыми убийствами
Правоохранительные органы Соединенных Штатов задержали 27 человек, угрожавших массовыми убийствами, за прошедшие две недели после стрельбы в американских городах Эль-Пасо и Дейтон, передает CNN. Телеканал сообщает, что среди задержанных был и 15-летний подросток из штата Флорида, угрожавший...
22 августа 2019
Трое подозреваемых в массовых расстрелах арестованы в США
Сотрудники полиции в результате проведённых в штатах Коннектикут, Флорида и Огайо в течение последних дней операций задержали трёх подозреваемых в подготовке массовой стрельбы в общественных местах. При этом преступления злоумышленники планировали в своих городах независимо друг от друга. Об этом...
19 августа 2019
Сотни человек пришли почтить память погибшей в Эль-Пасо
Сотни человек приехали на похороны 63-летней Марджи Рекард, погибшей в результате стрельбы в торговом центре американского Эль-Пасо (штат Техас), сообщает Associated Press. Агентство сообщает, что сотни людей приехали почтить память незнакомой им лично женщины после того, как ее сожитель Антонио...
17 августа 2019
Президент Мексики выступил против казни убийцы из Эль-Пасо
Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор выступил против смертной казни преступника, устроившего стрельбу в американском Эль-Пасо. Об этом он заявил на своей ежедневной пресс-конференции. «Наша конституция не разрешает смертную казнь. Согласно своим убеждениям мы не хотим смертной казни...
17 августа 2019
Стрелок из Огайо находился в момент нападения под наркотиками
Кокаин обнаружен в крови Коннора Беттса, который устроил бойню в городе Дейтоне (штат Огайо, США), сообщает Associated Press. Отмечается, что Беттс в момент нападения 3 августа находился под кокаином. Также в его анализах обнаружены антидепрессанты. Напомним, Беттс, застреливший девять и ранивший...
16 августа 2019
Мексика требует от США признать стрельбу в Эль-Пасо терактом
Мексиканское правительство потребовало от Соединенных Штатов признать инцидент со стрельбой в Эль-Пасо 3 августа террористическим актом, сообщает агентство Reuters. «Очень важно выяснить, уточнить и продолжать требовать принятия мер, чтобы подобное больше не повторялось. И первая мера — признать...
15 августа 2019
В Белом доме прокомментировали ЧП в Филадельфии
Информация о ранениях семи полицейских во время перестрелки в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) доведена до президента Штатов Дональда Трампа, сообщили в Белом доме. Как ранее сообщало ИА REGNUM, шесть полицейских получили пулевые ранения и ещё один пострадал в результате ЧП в район Найстаун в...
15 августа 2019
Обнародован список жертв расстрелов в США с 1966 года
Издание The Washington Post представило проект, посвященный жертвам массовых расстрелов в Соединенных Штатах, начиная с 1966 года. Об этом 11 августа сообщается на официальном сайте издания. В печатной версии газеты опубликованы имена 1 тыс. 196 человек, убитых во время перестрелок в стране...
12 августа 2019
Трамп пообещал ответные меры на предостережения при поездке в США
Ответные меры на предостережения других стран об осторожности при поездках в США из-за недавних инцидентов со стрельбой, пригрозил принять президент США Дональд Трамп, сообщает 10 августа издание The Hill. Как рассказал Трамп, в ответ на вопрос журналиста о реакции США на такого рода предупреждения...
10 августа 2019
От Трампа требуют прервать отдых сенаторов ради закона об оружии
Внеочередное заседание сената нужно созвать ради принятия закона об ужесточении требований к разрешению на ношение оружия в США, заявила Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса, сообщает Axios. В своём письме американскому президенту Дональду Трампу Пелоси призывает его воспользоваться...
9 августа 2019
Трамп посетил пострадавших при стрельбе в Дейтоне и Эль-Пасо
Президент США Дональд Трамп совершил поездки в штаты Техас и Огайо, где встретился с пострадавшими в инцидентах со стрельбой. Записи об этом опубликованы на странице американского лидера в Тwitter. Трамп вместе с супругой Меланьей побывал в больницах в городах Эль-Пасо и Дейтоне, посетил раненых и...
8 августа 2019
Трамп рассказал о поездке в Эль-Пасо
Поездку в город Эль-Пасо (штат Техас, США) американский президент Дональд Трамп оценил очень положительно, сообщается в Twitter главы Штатов. Он заявил, что в Эль-Пасо он встретил замечательных людей, и усилия СМИ, распространявших фальшивые новости о нём и его поездках, были напрасными. Люди в...
8 августа 2019
Покупатели супермаркета в Луизиане открыли стрельбу
Перестрелку устроили два мужчины в супермаркете в городе Батон-Руж (штат Луизиана, США), передаёт WBRZ. Инцидент произошёл 6 августа. По словам Сида Готро, шерифа округа Ист-Батон-Руж, конфликт возник на бытовой почве. У посетителей магазина Walmart оказались с собой пистолеты, которыми они...
7 августа 2019
Президент Туркмении выразил соболезнования США после массовых убийств
Президент Туркмении выразил соболезнования президенту США Дональду Трампу в связи с произошедшими в штатах Техас и Огайо трагическими событиями, приведшими к многочисленным человеческим жертвам. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. Туркменский лидер от себя лично, а также от имени...
6 августа 2019
В США прошла акция протеста против оружейного лобби
Сотни жителей Соединенных Штатов вышли на акцию протеста против оружейного лобби, об этом 6 августа сообщает телеканал WUSA9. К манифестации присоединилась конгрессмен Дженнифер Уэкстон, целью организаторов мероприятия стало привлечение внимания к деятельности Национальной стрелковой ассоциации...
6 августа 2019
Власти Уругвая и Венесуэлы предостерегли граждан от поездок в США — СМИ
Власти Уругвая и Венесуэлы предостерегли своих граждан от поездок в ряд городов США, после того, как в американских штатах Техас и Огайо были убиты свыше 30 человек, об этом 6 августа сообщает Anadolu Ajansi. «Мы предупреждаем граждан Венесуэлы, проживающих в США или желающих туда поехать, быть...
6 августа 2019