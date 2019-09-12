Хьюстон, США, 12 сентября, 2019, 22:23 — ИА Регнум. 21-летнему мужчине, устроившему стрельбу по людям в городе Эль-Пасо предъявлено обвинение властями американского штата Техас. Об этом 12 сентября сообщает газета El Paso Times.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

По данным полиции, Патрик Крузиус в начале августа открыл огонь по людям на территории торгового центра Cielo Vista в американском городе Эль-Пасо. В результате стрельбы погибли 22 человека, ещё более 20 получили ранения. При задержании мужчина сообщил полицейским, что стрелял именно он.

Большое жюри присяжных сочло достаточными улики, имеющиеся у прокуратуры, для предъявления 21-летнему Патрику Крузиусу обвинений в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

Если Крузиус будет признан виновным, то ему может грозить пожизненное тюремное заключение либо смертная казнь. При этом адвокат мужчины заявил, что его главной задачей является недопущение смертной казни для своего клиента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, со слов подозреваемого в стрельбе в Эль-Пасо, оружие он заказал из Румынии через сеть интернет.