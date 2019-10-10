Эль-Пасо, США, 11 октября, 2019, 01:36 — ИА Регнум. Обвиняемый в убийстве 22 человек в торговом центре города Эль-Пасо (штат Техас, США) Патрик Крузиус заявил о своей невиновности. Сообщение о первом заседании по этому делу опубликовала газета The Wall Street Journal.

Цитата из к/ф «Схватка». Реж. Майкл Манн. 1995. США Стрельба

В ходе заседания 10 октября, которое было непродолжительным, Крузиус заявил о своей невиновности. После этого окружной прокурор Джейми Эспарза сообщила о намерении добиваться смертной казни для Крузиуса.

В случае, если Крузиус будет признан виновным по предъявляемым ему обвинениям, ему грозит смертная казнь или пожизненное тюремное заключение.

Ранее ИА REGNUM сообщало о предъявлении Крузиусу, 3 августа открывшему стрельбу по людям в торговом центре в Эль-Пасо, обвинений в убийстве при отягчающих обстоятельствах.

В результате стрельбы 22 человека были убиты и 25 — ранены.

По информации, которой располагают власти, Крузиус специально приехал из Далласа в приграничный район для преследования выходцев из Латинской Америки.

По заявлению сотрудников правоохранительных органов, Крузиус опубликовал в сети интернет запись о том, что он надеется убить как можно больше латиноамериканцев, якобы вытесняющих коренных американцев.