Вашингтон, 9 августа, 2019, 03:47 — ИА Регнум. Внеочередное заседание сената нужно созвать ради принятия закона об ужесточении требований к разрешению на ношение оружия в США, заявила Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей Конгресса, сообщает Axios.

Michael Vadon Дональд Трамп

В своём письме американскому президенту Дональду Трампу Пелоси призывает его воспользоваться своими полномочиями и прервать каникулы сенаторов, чтобы законодательно ужесточить требования к тем, кто претендует на ношение оружия.

Напомним, тема усиления контроля над оборотом огнестрельного оружия в США снова приобрела актуальность после череды массовых расстрелов в Техасе, Иллинойсе и Огайо 3 августа 2019 г.