Эль-Пасо, США, 8 августа, 2019, 05:50 — ИА Регнум. Поездку в город Эль-Пасо (штат Техас, США) американский президент Дональд Трамп оценил очень положительно, сообщается в Twitter главы Штатов.

U.S. Department of Defense Дональд Трамп

Он заявил, что в Эль-Пасо он встретил замечательных людей, и усилия СМИ, распространявших фальшивые новости о нём и его поездках, были напрасными.

Люди в этом городе, где произошло массовое убийство 3 августа, проявляют любовь, уважение и энтузиазм, несмотря на то, что они так много пережили, отметил Трамп.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1159278905909399552

Напомним, Трамп 5 августа заявил, что отправится в Эль-Пасо, где 3 августа погибли 22 и были ранены 24 человека. Посетителей торгового центра Walmart обстрелял 21-летний Патрик Вуд Крузиус.