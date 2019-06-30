Гибель туристов в горах Алтая 6 мая 2019 года
На Алтае найдено тело седьмого туриста, погибшего при сходе лавины в мае
Тело последнего из семи погибших альпинистов было найдено спасателями в горах Республике Алтай. Об этом 30 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону. Спасатели обнаружили тело туриста при обследовании дна озера у подножия горы Металлург. В настоящее время на месте работают 16 человек из...
30 июня 2019
Найдено тело туристки, погибшей под лавиной на Алтае в начале мая
Тело туристки, попавшей под лавину в мае обнаружили спасатели в горах Алтая. Об этом 29 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Алтай. Тело погибшей девушки было найдено на дне озера, расположенного рядом с местом схода лавины. Всего в ходе поисковой операции было обследовано 2475 кв...
29 июня 2019
В горах Алтая возобновлены поиски попавших под лавину альпинистов
ГУ МЧС по Республике Алтай сегодня, 28 июня, известило о продолжении поисков тел альпинистов, попавших под лавину 6 мая при восхождении на пик Металлург. По данным спасателей, в поисковой операции задействованы шесть представителей Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда ЮСПСО из Абакана...
28 июня 2019
В Новосибирске простятся с ещё двумя погибшими в горах Алтая туристами
Прощание с погибшим при сходе лавины в горах Алтая новосибирцем Сергеем Науменко состоится 15 мая в Академгородке. Ещё одного жителя города Ивана Фоканова похоронят 16 мая — церемония прощания с ним пройдёт в новосибирском крематории, сообщается в группе «Секция горного туризма НГУ» в социальной...
14 мая 2019
В Новосибирск доставили тела троих погибших в горах Алтая туристов
Тела троих погибших на Алтае туристов доставили в Новосибирск, сообщил на оперативном совещании в правительстве Новосибирской области сегодня, 13 мая, мэр города Анатолий Локоть. «Из семи пропавших туристов четверо являются новосибирцами. Трое сегодня доставлены в Новосибирск», — заявил Локоть...
13 мая 2019
Поиски тел новосибирских туристов, погибших в горах Алтая, приостановлены
В Республике Алтай принято решение о приостановке на полтора месяца (до конца июня 2019 года) операции по поиску тел альпинистов, попавших под снежную лавину при восхождении на пик Металлург 6 мая 2019 года. Как пояснили в региональном ГУ МЧС, существует угроза повторного схода лавины в месте...
13 мая 2019
Найдено тело пятого туриста, погибшего на Алтае от схода лавины
Тело пятого туриста, погибшего от схода лавины, найдено спасателями на Алтае. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба МЧС РФ. Тело найдено в результате поисковых работ на Южно-Чуйском хребте в Кош-Агачском районе. Плохие погодные условия в районе поисков затрудняют доставку тела погибшего в...
10 мая 2019
Тело четвертого из семи пропавших туристов нашли на Алтае
Четвертый из семи туристов, пропавших посла схода лавины в горах Алтая, обнаружен мертвым. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления МЧС России по Республике Алтай. Тело туриста нашли 9 мая в ходе поисковой операции. Ухудшение погоды и снегопад в районе поисков вынудили спасателей прекратить...
10 мая 2019
Тела четверых туристов, погибших в горах Алтая, ещё не нашли
Группировка спасателей не прекращает поиски четверых новосибирских альпинистов, попавших под снежную лавину в горах Алтая. Они по сей день числятся пропавшими без вести. Такой вывод можно сделать из официальной информации ГУ МЧС по Республике Алтай, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «9 мая в 5 утра...
9 мая 2019
Два мужских, одно женское: алтайские спасатели обнаружили тела туристов
Спасатели официально подтвердили смерть троих членов новосибирской группы альпинистов, попавших под снежную лавину 6 мая в Кош-Агачском районе Республики Алтай. Согласно официальной информации, три тела (два мужских, одно женское) обнаружены сегодня, 8 мая, в 13:20 (мск) спасателями Алтайского...
8 мая 2019
В горах Алтая найдены тела троих из семерых пропавших туристов
Врио губернатора Республики Алтай в своём Instagram подтвердил смерть троих из семерых попавших под снежную лавину новосибирских туристов, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «Спасатели нашли тела троих погибших туристов 6 мая в районе Южно-Чуйского хребта группа из девяти новосибирских туристов...
8 мая 2019
Поиск туристов, погибших в горах Алтая, может затянуться
Поиски семерых новосибирских туристов, которых накрыло снежной лавиной в Кош-Агачском районе Республики Алтай, могут затянуться на неопределённое время. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Алтай Андрей Бурлаков, комментируя трагическое происшествие, случившиеся 6...
8 мая 2019
Гибель туристов в горах Алтая могло спровоцировать землетрясение
Трагедию с туристической группой из Новосибирска, случившуюся 6 мая в Кош-Агачском районе Республики Алтай, могло спровоцировать землетрясение, отмечается в сообщении на канале «Новости Горного Алтая». "Наши читатели вспомнили, что утром 6 мая в Кош-Агачском районе, как раз в районе Южно-Чуйского...
8 мая 2019
На Алтае рассказали о состоянии выживших при сходе лавины туристов
Двум девушкам, выжившим при сходе лавины в горах Алтая, необходима помощь психологов, сообщили 8 мая в администрации села Кош-Агач. «Они находятся в шоковом состоянии, требуется помощь психологов», — сообщили РИА Новости в администрации. Отмечается, что девушки самостоятельно спустились и вышли с...
8 мая 2019
На Алтае поиски попавших под лавину туристов контролирует оперативный штаб
Оперативный штаб в Республике Алтай координирует работу по поиску попавших под лавину туристов из Новосибирской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 мая в республиканском правительстве. О ходе операции в режиме реального времени докладывают врио главы Республики Алтай Олегу Хорохордину. «Это...
8 мая 2019
«Трагическая новость»: мэр Новосибирска о гибели туристов в горах Алтая
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выразил соболезнования родным и близким туристов, погибших в горах Алтая, и сказал, что городские власти постараются им помочь, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Из Горного Алтая пришла трагическая новость — 6 мая группа жителей Новосибирской области попала под...
8 мая 2019
Спасателям известны примерные координаты группы, погибшей в горах Алтая
Поискам семерых членов новосибирской группы туристов, попавших под снежную лавину в горах Алтая, в значительной степени поможет регистрация туристического маршрута, благодаря которой спасателям известны координаты возможного местонахождения группы. Об этом сказано в сообщении пресс-службы Главного...
8 мая 2019
После обвала в горах Алтая выжившие туристы двое суток добирались до связи
После снежной лавины, которая накрыла группу новосибирских туристов в горах Алтая, двум выжившим девушкам пришлось двое суток добираться до места стоянки со связью. Об этом сообщает НГС со ссылкой на сотрудников гостевого дома Siberia, в котором перед восхождением в горы останавливались погибшие...
8 мая 2019
Погибшие в горах Алтая альпинисты числятся пропавшими без вести
Судя по официальной информации, появившейся на сайте ГУ МЧС РФ по Республике Алтай, семеро новосибирских туристов, которых накрыло лавиной в Кош-Агачском районе, считаются без вести пропавшими, передаёт корреспондент ИА REGNUM. «8 мая в 10:45 (мест) поступила информация о сходе лавины 6 мая в...
8 мая 2019
Новосибирский губернатор пообещал помощь семьям погибших на Алтае туристов
Губернатор Новосибирской области Андрей Травнико в выразил соболезнования родным и близким туристов, погибших в горах Алтая, и пообещал оказать всевозможную поддержку их семьям. В сообщении, опубликованном на странице чиновника в Facebook, в частности, говорится: «Группа новосибирских туристов...
8 мая 2019