Горно-Алтайск, 9 мая, 2019, 15:53 — ИА Регнум. Группировка спасателей не прекращает поиски четверых новосибирских альпинистов, попавших под снежную лавину в горах Алтая. Они по сей день числятся пропавшими без вести. Такой вывод можно сделать из официальной информации ГУ МЧС по Республике Алтай, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ГУ МЧС по Республике Алтай Спасатели в горах Алтая

«9 мая в 5 утра по местному времени, с наступлением светлого времени суток, поисковые работы возобновлены. В них задействованы три группы спасателей (30 человек), в том числе семь кинологических расчетов. Одна группа продолжит поиск по гребню горы Металлург, две группы работают на месте схода лавины», — поясняют спасатели.

Известно, что поиски ведутся на территории площадью 60 на 100 метров, а глубина снежной массы достигает пяти метров. Поисковые работы ведутся с риском для жизни: лавиноопасная обстановка сохраняется.

Между тем в Горно-Алтайск прибывают родственники погибших туристов. Для них в одной из гостиниц города зарезервированы 10 двухместных номеров с питанием за счёт администрации города. С прибывшими работают психологи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия, в результате которой под сход снежной лавины попали семеро из девяти членов группы новосибирских альпинистов, произошла 6 мая. Туристы шли по маршруту четвёртой категории сложности, поднимались на пик Металлург. О случившемся спасателям сообщили две выжившие девушки. Они два дня добирались пешком до базы со связью. Поисково-спасательные работы были развёрнуты 8 мая. В первый же день были найдены три тела: два мужских и одно женское.