Горно-Алтайск, 8 мая, 2019, 13:15 — ИА Регнум. Трагедию с туристической группой из Новосибирска, случившуюся 6 мая в Кош-Агачском районе Республики Алтай, могло спровоцировать землетрясение, отмечается в сообщении на канале «Новости Горного Алтая».

ГУ МЧС по Республике Алтай Группа новосибирских туристов погибла в горах Алтая

"Наши читатели вспомнили, что утром 6 мая в Кош-Агачском районе, как раз в районе Южно-Чуйского хребта, произошло землетрясение. Магнитуда 3,3 — вроде как и не ощущалось, но вполне может быть, что именно это сейсмическое событие спровоцировало сход лавины, под которой погибли семеро новосибирцев», — отметил главный редактор сайта Дмитрий Кобзев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, только сегодня утром, 8 мая, алтайским спасателям поступил сигнал о трагическом происшествии, связанном со сходом лавины. Под неё 6 мая попала группа новосибирских альпинистов из девяти человек, стартовавшая 1 мая по маршруту четвёртой категории сложности на пик Металлург. Выжили только две девушки. До пункта, оборудованного связью, пострадавшим пришлось добираться двое суток.