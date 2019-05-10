Горно-Алтайск, 10 мая, 2019, 17:33 — ИА Регнум. Тело пятого туриста, погибшего от схода лавины, найдено спасателями на Алтае. Об этом 10 мая сообщила пресс-служба МЧС РФ.

04.mchs.gov.ru Поисковые работы на Южно-Чуйском хребте в Кош-Агачском районе

Тело найдено в результате поисковых работ на Южно-Чуйском хребте в Кош-Агачском районе. Плохие погодные условия в районе поисков затрудняют доставку тела погибшего в Горно-Алтайск. Вопрос о транспортировке тела решается.

В поисковой операции участвуют 30 спасателей и кинологи из Хакасии, Республики Алтай и Алтайского края. В районе поисковых работ сохраняется опасность схода лавин.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти туристах из Новосибирской области, попавших 6 мая под лавину на на Южно-Чуйском хребте. Семеро погибли, двоим девушкам удалось выжить и добраться до базы, откуда они и сообщили о случившемся.

На данный момент пропавшими без вести числятся двое из семи погибших туристов.