Горно-Алтайск, 8 мая, 2019, 13:26 — ИА Регнум. Поиски семерых новосибирских туристов, которых накрыло снежной лавиной в Кош-Агачском районе Республики Алтай, могут затянуться на неопределённое время. Об этом сообщил начальник Главного управления МЧС России по Республике Алтай Андрей Бурлаков, комментируя трагическое происшествие, случившиеся 6 мая.

ГУ МЧС по Республике Алтай Группу новосибирских туристов накрыло снежной лавиной в Республике Алтай

«Лавина имеет достаточно значительный объем, поэтому поисково-спасательные работы могут затянуться на неопределённый период времени. Для наращивания группировки сил и средств созданы необходимые резервы. ГУ МЧС РФ по Республике Алтай и поисково-спасательные подразделения приведены в режим чрезвычайной ситуации. Главным управлением организована работа оперативного штаба, организована работа психологов во взаимодействии с ГУ МЧС РФ по Новосибирской области», — отметил главный алтайский спасатель.

Как уже сообщало ИА REGNUM, трагедия с группой из девятерых новосибирских туристов произошла на шестой день восхождения на пик Металлург. Семерых альпинистов накрыло снежной лавиной. По предварительным данным, в живых остались лишь две девушки. Спустя двое суток они добрались до места базирования, оборудованного связью, и сообщили о случившемся спасателям. Не исключено что стихийное бедствие спровоцировало небольшое землетрясение магнитудой 3,3. Подземный толчок зафиксирован в 260 км к востоку от Горно-Алтайска, эпицентр находился в 25 км юго-западнее села Курай.