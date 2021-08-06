Дело Baring Vostok
Виновный в растрате 2,5 млрд рублей Майкл Калви получил условный срок
К условному сроку приговорил Мещанский суд Москвы американского бизнесмена Майкла Калви за растрату двух с половиной миллиардов рублей, сообщили 6 августа в пресс-службе инстанции. Условный срок получил как основатель Baring Vostok Калви (пять с половиной лет), так и его подельники. Штраф не...
6 августа 2021
Суд признал Майкла Калви виновным в растрате
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви признан виновным в растрате 2,5 млрд рублей. Такое решение вынес 5 августа Мещанский суд Москвы, сообщает RT. В приговоре отмечено, что суд установил вину Калви и топа-менеджера Baring Vostok Филиппа Дельпаля в растрате, то...
5 августа 2021
В Кремле оценили влияние дела Калви на бизнес-сообщество в России
Судебное решение по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в крупном мошенничестве, не сможет оказать глобального влияния на российское бизнес-сообщество. Об этом 19 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, отдельно...
19 июля 2021
Майкл Калви в последнем слове настаивает на своей невиновности
Представленные суду доказательства по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» подтверждают невиновность основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. Об этом Калви заявил 19 июля в последнем слове в ходе заседания в Мещанском суде Москвы. Читайте также: Обвинение попросило...
19 июля 2021
Калви заявил о своей невиновности по делу о растрате
Сегодня, 2 февраля, Мещанский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела о растрате, основным фигурантом которого является основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. Сам Калви отказался признать свою вину в инкриминируемом ему преступлении, заявив, что никаких...
2 февраля 2021
Слушания по делу Калви перенесли из-за COVID-19 у одного из обвиняемых
Рассмотрение дела о растрате в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви отложено в связи с выявлением коронавирусной инфекции у одного из обвиняемых. Об этом адвокат Сергей Панченк о сообщил 28 декабря. Предварительные слушания в Мещанском суде Москвы перенесены на 30 декабря. Суд...
28 декабря 2020
Банк «Восточный» отозвал многомиллиардный иск к иностранному акционеру
Арбитраж Амурской области прекратил производство по иску ПАО «Восточный экспресс банк» к кипрской компании «Эвизон Холдингз Лимитед» и гражданину США Майклу Джону Калви (Michael John Calvey). Сумма иска превышала 9,8 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM. Банк требовал с соответчиков 9 803 837 474 рублей...
16 ноября 2020
Суд продлил домашний арест трём фигурантам по делу Baring Vostok
Московский городской суд продлил до 13 мая срок домашнего ареста в отношении директора по инвестициям Baring Vostok Ивана Зюзина, партнера фонда Вагана Абгаряна и гендиректора «Первого коллекторского бюро» Максима Владимирова по делу о хищении более 2,5 миллиарда рублей у банка «Восточный»...
7 апреля 2020
Суд оставил Калви под домашним арестом
Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви и топ-менеджер инвестфонда Филипп Дельпаль останутся под домашним арестом. Такое решение вынес 24 марта апелляционный суд в Москве, пишут «Известия». Суд оставил в силе решение Мосгорсуда от 10 февраля, согласно которому Калви и Дельпалю...
24 марта 2020
Путин: в деле Калви нужно исходить из приоритета российского права
Приоритет российского законодательства должен действовать при расследовании уголовного дела бизнесмена Майкла Калви. Вопрос о виновности иностранца определит суд, заявил президент РФ в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину». «Мы должны исходить из нашего внутреннего...
12 марта 2020
Суд на три месяца продлил арест Калви и его партнёру
Мосгорсуд до 13 мая продлил домашний арест предпринимателям Майклу Калви и Филлипу Дельпалю, обвиняемым в растрате, сообщает корреспондент ИА REGNUM из зала суда. «Подсудимые могут скрыться, уничтожить улики, воздействовать на свидетелей или каким-либо другим способом воспрепятствовать следствию»...
10 февраля 2020
Калви готов внести за себя залог в 25 млн рублей
Основатель инвестиционного фонда «Baring Vostok» Майкл Калви, обвиняемый в мошенничестве и растрате, готов внести залог в размере 25 миллионов рублей за своё освобождение из-под стражи. Об этом он заявил в зале Мосгорсуда, сообщает корреспондент ИА REGNUM. «Я не собираюсь никуда убегать. Бегство —...
10 февраля 2020
Дело Baring Vostok: следствие просит арестовать Калви и Дельпаля до 13 мая
В Мосгорсуде началось слушание о продлении домашнего ареста предпринимателям Майклу Калви и Филлипу Дельпалю обвиняемым в мошенничестве, сообщает корреспонденту ИА REGNUM. «В деле 75 томов, которые предстоит изучить и перевести на французский и английский языки для удобства ответчиков», — сказал...
10 февраля 2020
Американскому финансисту Калви продлили домашний арест
Американскому финансисту Майклу Калви продлён срок содержания под домашним арестом. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM. О продлении домашнего ареста ходатайствовало следствие. Защита же просила суд отпустить Калви под залог в 25 млн рублей. Отметим...
9 января 2020
Следствие попросило оставить Калви под домашним арестом
Следователи ходатайствуют о продлении домашнего ареста для основателя инвестиционного фонда Baring Vostok, американца Майкла Калви. Об этом сообщила 31 декабря пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова. Ходатайство поступило в суд, оно будет рассматриваться 9 января. Следствие просит...
31 декабря 2019
Завершено следствие по делу Baring Vostok — источник
Российский Следственный комитет завершил расследование дела в отношении основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Материалы дела переданы для ознакомления фигурантам и их защитникам, сообщает 27 декабря близкий к следствию источник. «Следствие по делу завершено, фигуранты начали...
27 декабря 2019
Cрок следствия по делу Baring Vostok продлили
Расследование по делу инвестиционного фонда Baring Vostok продлено до 13 января 2020 г., сообщили 20 декабря в пресс-службе Следственного комитета РФ. Напомним, в рамках уголовного дела в отношении Baring Vostok пятерых топ-менеджеров фонда и его руководителя Майкла Калви арестовали по подозрению в...
20 декабря 2019
Следствие настаивает на аресте экс-директора банка «Восточный» Цуканова
В ближайшее время бывшему директору по инвестициям банка «Восточный» Александру Цакунову, которого задержали в рамках расследования уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей, будет избрана мера пресечения. Читайте также: Дело Калви может быть закрыто из-за отсутствия состава преступления Заседание...
20 декабря 2019
Мосгорсуд снял арест с квартиры Майкла Калви
Арест квартиры основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, обвиняемого в хищениях у банка «Восточный», отменен решением Московского городского суда. Об этом сообщает 4 декабря РАПСИ. Мотивы решения не указаны судьёй. Дело направлено на новое рассмотрение, потому вероятной причиной...
4 декабря 2019
Экспертиза назвала цену ключевых акций по делу Калви
Стоимость акций компании IFTG, переданных банку «Восточный» в счёт погашения кредита, составляет 4 млрд рублей. Такую оценку дала финансовая экспертиза по делу основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Об этом в ходе сегодняшнего заседания по рассмотрению жалобы защиты на продление домашнего...
29 октября 2019