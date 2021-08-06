Москва, 6 августа, 2021, 23:34 — ИА Регнум. К условному сроку приговорил Мещанский суд Москвы американского бизнесмена Майкла Калви за растрату двух с половиной миллиардов рублей, сообщили 6 августа в пресс-службе инстанции.

Ruspekh.ru Майкл Калви

Условный срок получил как основатель Baring Vostok Калви (пять с половиной лет), так и его подельники. Штраф не назначен. С имущества и счетов растратчика снят арест, поскольку он возместил ущерб банку «Восточный».

Калви установлен пятилетний испытательный срок, в течение которого он не может покидать без уведомления специализированного государственного органа своё постоянное место жительства.

Добавим, что условный срок связан со смягчающими обстоятельствами и с учётом «данных о его личности».