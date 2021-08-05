Москва, 5 августа, 2021, 15:49 — ИА Регнум. Основатель инвестиционного фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви признан виновным в растрате 2,5 млрд рублей. Такое решение вынес 5 августа Мещанский суд Москвы, сообщает RT.

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В приговоре отмечено, что суд установил вину Калви и топа-менеджера Baring VostokФилиппа Дельпаля в растрате, то есть хищении вверенного имущества. При этом было использовано служебное положение, а хищение совершено в особо крупном размере.

Преступление совершено в составе организованной группы, также следует из приговора. Помимо Калви, судят ещё шесть человек, причастных к хищению денег банка «Восточный». Никто из фигурантов не признал своей вины.

Сторона обвинения просила наказать подсудимых условным лишением свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, по версии следствия, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok совершил хищение, путём ввода в заблуждение совета директоров банка относительно стоимости акций «Первого коллекторского бюро» (ПКБ).

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