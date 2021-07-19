Москва, 19 июля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Судебное решение по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в крупном мошенничестве, не сможет оказать глобального влияния на российское бизнес-сообщество. Об этом 19 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

AlexanderStein Бизнес

По его словам, отдельно взятое дело не может иметь глобального влияния.

Читайте также: Майкл Калви в последнем слове настаивает на своей невиновности

«Вы знаете, что главное — это те системные меры, которые принимаются для повышения инвестиционной привлекательности страны и обеспечения этой привлекательности», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что «это гораздо более важный процесс».

Как сообщало ИА REGNUM, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви проходит фигурантом по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», которое было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, американский предприниматель ввёл в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Ранее по теме: Обвинение попросило приговорить Майкла Калви к шести годам колонии условно

Ранее гособвинение признало Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей и запросило для него шесть лет колонии условно. Мещанский суд Москвы огласит приговор Калви 2 августа.