В Кремле оценили влияние дела Калви на бизнес-сообщество в России
Москва, 19 июля, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Судебное решение по делу основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, которого обвиняют в крупном мошенничестве, не сможет оказать глобального влияния на российское бизнес-сообщество. Об этом 19 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, отдельно взятое дело не может иметь глобального влияния.
Читайте также: Майкл Калви в последнем слове настаивает на своей невиновности
Песков добавил, что «это гораздо более важный процесс».
Как сообщало ИА REGNUM, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви проходит фигурантом по уголовному делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», которое было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, американский предприниматель ввёл в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.
Ранее по теме: Обвинение попросило приговорить Майкла Калви к шести годам колонии условно
Ранее гособвинение признало Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей и запросило для него шесть лет колонии условно. Мещанский суд Москвы огласит приговор Калви 2 августа.