Москва, 19 июля, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Представленные суду доказательства по делу о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный» подтверждают невиновность основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви. Об этом Калви заявил 19 июля в последнем слове в ходе заседания в Мещанском суде Москвы.

Prokuror-kaluga.ru Хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт школы

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«Ваша честь, за этот долгий процесс вы услышали множество свидетельств и показаний обеих сторон, и все они без тени сомнения доказывают, что и я, и мои коллеги действовали исключительно в рамках закона и исключительно в интересах банка и его вкладчиков», — цитирует ТАСС предпринимателя.

Он подчеркнул, что рассмотренные доказательства, в том числе подтверждающие то, кредиты ПКБ от декабря 2015 года были предложены и структурированы руководством банка, «не только не изобличают его в преступлении, но элементарно подтверждают его невиновность и невиновность его коллег».

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Как сообщало ИА REGNUM, Майкл Калви является главным фигурантом уголовного дела о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный», которое было возбуждено в феврале 2019 года. По версии следствия, основатель инвестиционного фонда Baring Vostok ввёл в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций ПКБ, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тыс. рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Ранее гособвинение, которое признало Калви виновным в растрате 2,5 млрд рублей, запросило для него шесть лет колонии условно. Также сторона обвинения посчитала возможным назначить условное наказание всем фигурантам уголовного дела.