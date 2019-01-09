Дело Дмитрия Рыболовлева
Адвокаты Рыболовлева намерены обратиться в ЕСПЧ
Адвокаты российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева планируют обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) после изъятия мобильного телефона у его защитницы Татьяны Бершеды, сообщает Интерфакс. По словам адвокатов Эрве Темима и Тома Джаккарди, исследование изъятого телефона, а также...
9 января 2019
Дмитрий Рыболовлев посетил матч «Атлетико» — «Монако»
Президент и основной владелец футбольного клуба «Монако» российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев посетил 28 ноября матч 5-го тура Лиги чемпионов, в котором монегаски в гостевом матче встречались с «Атлетико Мадрид». На 87-й секунде после удара Коке из-за пределов штрафной мяч, отскочив от защитника...
29 ноября 2018
Альбер II: Рыболовлеву надо отказаться от ФК в случае если его вину докажут
Российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву нужно отказаться от руководства футбольным клубом княжества в том случае, если его вина в суде будет доказана, считает князь Монако Альбер II, его мнение приводит 17 ноября агентство AFP. По словам Альбера II, сначала необходимо дать органам юстиции...
17 ноября 2018
Дмитрий Рыболовлев не намерен продавать ФК «Монако»
Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, несмотря на судебные разбирательства, не планирует продажи футбольного клуба «Монако» и намерен продолжать развитие команды, сообщил 17 ноября порталу Championat.com представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин. По словам представителя, пока идут судебные...
17 ноября 2018
У здания суда Монако, рассматривающего дело Рыболовлева, прошел митинг
Вслед за российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым в Монако вчера, 8 ноября, были предъявлены обвинения бывшему директору судебной службы Филиппу Нармино (Philippe Narmino) и бывшему советнику правительства в министерстве внутренних дел Полю Массерону (Paul Masseron). Первого обвинили в...
9 ноября 2018
В российском законодательстве норм для «дела Рыболовлева» нет — юрист
История с арестом миллиардера Рыболовлева в Монако является весьма сложным процессом, который имеет явный политический уклон. На данный момент органы юстиции княжества Монако предъявили обвинения Дмитрию Рыболовлеву по статьям «коррупция» и «торговля влиянием», комментирует ход разбирательства...
9 ноября 2018
По делу Рыболовлева предъявлено обвинение ещё девяти фигурантам
Ещё девяти фигурантам расследования по делу российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева в Монако предъявлено обвинение, сообщает 9 ноября газета Nice-Matin. По данным Nice-Matin, речь идет о действующих и бывших чиновниках королевства Монако. Бывшему министру юстиции Филиппу Нармино и экс-советнику...
9 ноября 2018
Несколько чиновников княжества Монако обвинены по «делу Рыболовлева» — СМИ
Прокуратура Монако предъявила обвинения еще нескольким бывшим и действующим официальным лицам княжества по делу, связанному с российским олигархом Дмитрием Рыболовлевым. Об этом пишет 9 ноября газета Monaco-Matin. Отмечается, что главе уголовной полиции Монако Кристофу Аге и его заместителю Патрику...
9 ноября 2018
Рыболовлев отказался отвечать на вопросы следователей
Во время допроса арестованного в Монако российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева следователи задали около 600 вопросов, сообщает газета «Нис матен». По их данным, российский бизнесмен отказался отвечать на заданные вопросы следователей. Сообщается, что Рыболовлев счел незаконной экспертизу...
9 ноября 2018
Российскому миллиардеру Рыболовлеву разрешено покидать территорию Монако
Ранее задержанный в Монако российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев освобождён под условие судебного контроля, при этом ему не запрещено покидать территорию княжества. Об этом сообщили изданию «Коммерсантъ» адвокаты Эрве Темима и Том Жаккарди. По их словам, бизнесмен полностью свободен в своих...
7 ноября 2018
Рыболовлеву в Монако предъявили обвинения и отпустили его из-под стражи
Власти Монако предъявили официальные обвинения задержанному накануне российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Об этом сообщает издание Monaco-Matin генерального прокурора Монако Сильви Пети-Леклер. По какой именно статье бизнесмену предъявлено обвинение, не уточняется. Сообщается, что...
7 ноября 2018
В Кремле отреагировали на задержание миллиардера Рыболовлева в Монако
В Кремле пока не стали комментировать задержание в Монако российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, сославшись на то, что пока администрации президента РФ неизвестны ни обстоятельства произошедшего, ни суть обвинений в адрес предпринимателя. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства...
7 ноября 2018
Жириновский рассказал о покупке Рыболовлевым дачи Трампа за $100 млн
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о даче президента США Дональда Трампа, которую купил бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября. «Сейчас задержали Рыболовлева, который купил дачу Трампа. Видите, какие у нас богатые олигархи! Трамп продает — не хватает денег, а...
7 ноября 2018
Посольство РФ во Франции направило запрос после задержания Рыболовлева
Посольство РФ во Франции запросило у властей Монако разъяснения в связи с распространяемой в СМИ информацией о задержании российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева, сообщается на странице ведомства в Twitter. Отмечается, что в настоящий момент ни Рыболовлев, ни его представители в посольство РФ...
7 ноября 2018
В Монте-Карло обыскали апартаменты миллиардера Рыболовлева — СМИ
После задержания в Монако российского миллиардера, владельца футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева в его апартаментах в Монте-Карло прошли обыски. Об этом пишет французская газета Le Monde. По сведениям источника издания в прокуратуре княжества, предприниматель задержан в рамках...
7 ноября 2018
Генконсульство РФ в Марселе не может подтвердить задержание Рыболовлева
Генеральное консульство России в Марселе не располагает информацией о задержании российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева, сообщили в пресс-службе дипведомства. «Мы пока такой информации не получали из Монако», — приводит комментарий консульства РИА «Новости». Напомним, ранее сегодня французская...
6 ноября 2018
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев арестован в Монако
Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев задержан властями княжества Монако в рамках расследования уголовного дела о коррупции и «торговле влиянием». Об этом сегодня, 6 ноября, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на источник в прокуратуре княжества. Помимо всего прочего, Рыболовлев...
6 ноября 2018