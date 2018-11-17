Монако, 17 ноября, 2018, 15:34 — ИА Регнум. Российскому бизнесмену Дмитрию Рыболовлеву нужно отказаться от руководства футбольным клубом княжества в том случае, если его вина в суде будет доказана, считает князь Монако Альбер II, его мнение приводит 17 ноября агентство AFP.

Michel Ravassard Альбер II

По словам Альбера II, сначала необходимо дать органам юстиции выполнить их работу до конца.

«Если подозрения подтвердятся, я думаю, что сам Рыболовлев откажется от поста президента футбольного клуба «Монако», — заключил князь Монако.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин заявил о том, что у бизнесмена нет планов по продаже ФК «Монако» и он намерен продолжить дальнейшее развитие команды.