Москва, 7 ноября, 2018, 09:59 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о даче президента США Дональда Трампа, которую купил бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Жириновский

«Сейчас задержали Рыболовлева, который купил дачу Трампа. Видите, какие у нас богатые олигархи! Трамп продает — не хватает денег, а Рыболовлев Дима с Урала купил его дачу за 100 млн долларов в Майами», — сказал Жириновский журналистам перед пленарным заседанием Госдумы.

Ранее газета Le Monde сообщила со ссылкой на осведомленные источники, что утром 6 ноября Рыболовлева задержали власти Монако для допроса по делу о коррупции. Тогда же у него дома на вилле «Бель эпок» провели обыск. Посольство России во Франции обратилось к властям Монако за разъяснениями по поводу задержания для допроса российского миллиардера и владельца футбольного клуба «Монако».