Монако, 17 ноября, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев, несмотря на судебные разбирательства, не планирует продажи футбольного клуба «Монако» и намерен продолжать развитие команды, сообщил 17 ноября порталу Championat.com представитель Рыболовлева Дмитрий Чечкин.

Florian K Стадион «Луи II»

По словам представителя, пока идут судебные разбирательства, российский бизнесмен не намерен комментировать их ход, так как считает, что у органов правосудия должна быть возможность заниматься своей работой. При этом Рыболовлев отрицает свою причастность к каким-либо предосудительным и неправомерным действиям.

«Что касается ФК «Монако», Дмитрий Рыболовлев не имеет планов по продаже клуба и намерен продолжать поддерживать его развитие», — заключил Дмитрий Чечкин и подчеркнул, что Рыболовлев всегда занимался развитием «Монако» с момента приобретения им команды в 2011 году.

Отметим, как сообщалось, 6 ноября российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев был взят под стражу по причине инициированного против него судебного расследования по обвинению в торговле влиянием и коррупции, а в его доме проведен обыск. Позднее российский бизнесмен был отпущен из-под стражи.