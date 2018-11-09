Москва, 9 ноября, 2018, 14:02 — ИА Регнум. История с арестом миллиардера Рыболовлева в Монако является весьма сложным процессом, который имеет явный политический уклон. На данный момент органы юстиции княжества Монако предъявили обвинения Дмитрию Рыболовлеву по статьям «коррупция» и «торговля влиянием», комментирует ход разбирательства руководитель департамента правового и налогового консалтинга компании «Прифинанс» Екатерина Романова.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

Ранее арестованный в Монако российский бизнесмен Дмитрий Рыболовлев отказался отвечать на вопросы следователей. По данным газеты «Нис матен», Рыболовлев счел незаконной экспертизу сотового телефона его адвоката Татьяны Бершеды, которую ранее устроили следователи.

Если коррупция в РФ является уголовно наказуемым деянием, за которое ст. 191 и 192 УК РФ предусмотрено лишение свободы сроком до десяти лет, то такой состав преступления, как «торговля влиянием», не является уголовно преследуемым правонарушением в РФ. Ранее был внесен ряд законодательных инициатив по дополнению УК РФ целым блоком антикоррупционных поправок в закон. Однако на текущий момент ничего из предложенного не было реализовано.

Российское уголовное законодательство в сфере коррупции жестко и четко регулирует такие деяния, как дача взятки, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, целый блок отведен преступлениям против правосудия. Косвенно перечисленные деяния можно отнести и к «торговле влиянием».

Применительно к делу Рыболовлева российское законодательство можно использовать только в части подкупа должностных лиц, которые в свою очередь влияли на ход процесса Рыболовлева против Бувье, разумеется, только в случае, если таковой подкуп имел место быть.

Можно предположить, что статья «торговля влиянием», которая широко применяется в западных странах и не нуждается в серьезной доказательной базе, была использована, как способ провести задержание и обыски с целью получения доказательств по более серьезным коррупционным статьям.

Россия защищает и покровительствует своим гражданам, независимо от их местонахождения — эта норма закреплена в Конституции нашей страны. Нельзя исключать особый интерес российских дипломатических ведомств в Монако, которые будут отслеживать процесс по делу Рыболовлева с целью установить справедливость и с целью не допустить нарушения прав российского гражданина, обвиняемого в столь серьезных правонарушениях, а в случае нарушения — прилагать все возможные усилия к их восстановлению».

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