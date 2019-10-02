Теракт в здании ФСБ в Архангельске
СЖР просит прекратить дело журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой
Союз журналистов России (СЖР) сегодня, 2 октября, направил обращения в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ по поводу уголовного дела, возбуждённого в отношении журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СЖР, в обращениях, подписанных...
2 октября 2019
Атаку консульства РФ в Афинах совершила группировка «имени Жлобицкого»
Ответственность за нападение на консульство России в Афинах взяла анархистская группировка, называющая себя «Ячейка Михаила Жлобицкого», 18 апреля передает агентство Reuters. Михаил Жлобицкий — 17-летний анархист, которого называют ответственным за взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске 31...
18 апреля 2019
Псковская область — с флагом, гербом и делом об оправдании терроризма
Февраль 2019 года подарит Псковской области новую региональную памятную дату: 20 февраля регион наконец-то получил официально зарегистрированные флаг и герб, без которых жил последние 25 лет — единственный в России. Но самыми обсуждаемыми событиями в регионе в феврале были состояние улиц Пскова и...
4 марта 2019
В Пскове журналист подозревается в публичном оправдании терроризма
Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области возбудило уголовное дело в отношении журналиста Светланы Прокопьевой — она подозревается в публичном оправдании терроризма с использованием СМИ по ч. 2. ст. 205.2 УК РФ. Об уголовном преследовании журналиста стало известно...
6 февраля 2019
В Москве четверых школьников подозревают в изготовлении бомбы
У школьника, задержанного в Москве по подозрению в изготовлении самодельной бомбы, могли быть соучастники. В деле появились еще четыре несовершеннолетних фигуранта, сообщают 28 ноября «Вести». Делом занимается Главное следственное управление СКР по Москве. Статус школьников пока не определен, с...
28 ноября 2018
Мосгорсуд оставил под арестом школьника, у которого нашли бомбу
Постановление Пресненского суда Москвы об аресте школьника, подозреваемого в изготовлении самодельного взрывного устройства (СВУ), признано законным. Об этом сообщили 15 ноября в Мосгорсуде. В судебной инстанции сообщили, что апелляционная жалоба стороны защиты была отклонена, а постановление суда...
15 ноября 2018
В отношении школьника из Москвы, у которого нашли бомбу, возбудили дело
Против московского школьника, у которого дома обнаружили взрывчатку, было возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Напомним, накануне столичные правоохранители задержали 14-летнего школьника. При обыске у него...
3 ноября 2018
Архангельский губернатор о подрывнике: «Парень был хороший, почти отличник»
Губернатор Архангельской области заявил о необходимости менять подходы в работе с молодежью. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Открывая заседание антитеррористической комиссии, губернатор подчеркнул: события последних дней показывают, насколько важную роль в обеспечении...
2 ноября 2018
Пострадавших в теракте в Архангельске транспортировали в столицу
Все трое сотрудников Управления ФСБ по Архангельской области, получившие ранения при теракте, доставлены в Москву. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве. Напомним, утром 31 октября в здании ФСБ в Архангельске 17-летний студент привел в действие самодельное взрывное устройство. От...
2 ноября 2018
Пострадавшего при взрыве в Архангельске доставят в Москву
Один из пострадавших при взрыве в Архангельске продолжает оставаться в тяжелом состоянии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве. Напомним, в результате взрыва в здании ФСБ пострадали трое сотрудников ведомства. Один из них был вчера прооперирован. Одного из пострадавших...
1 ноября 2018
Сергея Миронова раскритиковали за идею запретить СМИ писать о терактах
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов сделал популистское заявление, чтобы обратить на себя внимание, полагает политолог Андрей Колядин. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM 1 ноября, комментируя инициативу Миронова запретить СМИ в ряде случаев сообщать о терактах. «Существует...
1 ноября 2018
Запрет в РФ новостей о терактах приведёт к волнам слухов – Изборский клуб
В РФ нельзя запрещать СМИ распространять информацию о произошедших терактах, считает политолог, эксперт Изборского клуба Сергей Черняховский. Об этом он заявил 1 ноября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение лидера «Справедливой России» Сергея Миронова запретить СМИ в ряде случаев...
1 ноября 2018
Психолог провёл параллели между трагедией в Керчи и терактом в Архангельске
Теракт, который в здании регионального управления ФСБ по Архангельской области совершил 17-летний подросток, не был импульсивным поступком. Напротив, это был целиком подготовленный и хорошо продуманный акт. Такое мнение ТАСС высказал профессор, декан факультета психологии Крымского федерального...
1 ноября 2018
Теракт в Архангельске. «Они же дети» продолжают войну
В Архангельске произошёл теракт. Преступник пронёс в здание ФСБ по Архангельской области самодельное взрывное устройство. Прогремел взрыв. Сам террорист погиб на месте. Как тупоголовый шахид. И снова теракт совершил 17-летний подросток. Даже не удивляет. И дальше всё тоже пройдёт по привычному...
31 октября 2018
В Госдуме предлагают запретить СМИ писать о терактах
В связи с терактом в здании УФСБ в Архангельске лидер «Справедливой России», депутат Госдумы Сергей Миронов предлагает в ряде случаев запретить СМИ сообщать о терактах. «Считаю, что пора подумать об особых требованиях к освещению в СМИ террористических актов. Вплоть до того, что законодательно...
31 октября 2018
Архангельск: подорвавший себя студент хорошо учился и ни с кем не дружил
17-летний студент, погибший сегодня в здании ФСБ при самоподрыве, ничем не отличался от своих сверстников. Он был спокойным и хорошо учился. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в Архангельском политехническом техникуме. По словам источника, для преподавателей и студентов техникума...
31 октября 2018
Пострадавшим при взрыве в Архангельске окажут помощь
Ранее запланированные мероприятия, посвящённые Дню народного единства и Эстафете огня Универсиады, пройдут в штатном режиме, с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства. Напомним, сегодня утром на входе в здание ФСБ прогремел...
31 октября 2018
Путину доложили о взрыве в здании ФСБ в Архангельске
Президент России Владимир Путин проинформирован о взрыве в здании управления ФСБ в Архангельске, заявил 31 октября журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Доложили президенту», — заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, вся информация о расследовании...
31 октября 2018
В доме архангельского подрывника проходят обыски
Информация о том, что 17-летний смертник мог принадлежать к анархической группировке, проверяется следователями. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила пресс-секретарь СУ СКР по Арханельской области и НАО Светлана Тарнаева. Напомним, версия о том, что взрыв на входе в здание ФСБ устроил...
31 октября 2018
Взрыв в Архангельске мог устроить студент техникума
Студенческий билет юноши, предположительно, устроившего взрыв у здания ФСБ в Архангельске, опубликован 31 октября в ряде телеграм-каналов и сообществах в соцсети «ВКонтакте». Пользователи утверждают, что взрывное устройство привел в действие 17-летний студент очного отделения Архангельского...
31 октября 2018