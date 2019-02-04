Февраль 2019 года подарит Псковской области новую региональную памятную дату: 20 февраля регион наконец-то получил официально зарегистрированные флаг и герб, без которых жил последние 25 лет — единственный в России. Но самыми обсуждаемыми событиями в регионе в феврале были состояние улиц Пскова и политические уголовные дела.

Иван Шилов ИА REGNUM Псковский Кремль

Обыски в «Яблоке»

13 февраля 2019 года в офисе Псковского регионального отделения партии «Яблоко» прошли обыски. Следственная группа искала технику, с использованием которой были изготовлены партийные листовки, которые распространялись в преддверии выборов губернатора Псковской области в 2018 году. В этих листовках партия, кандидат от которой Виталий Аршинов в губернаторских выборах участвовать не стал (снял свою кандидатуру сам после того, как понял, что ему не пройти «муниципальный фильтр»), призывала голосовать против всех кандидатов в губернаторы.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав») было возбуждено ещё в сентябре, но с обысками в псковский офис «Яблока» нагрянули только в феврале. Пришли с обысками и в редакцию газеты «Псковская губерния» — очередной её номер из-за этого не вышел в свет.

В партии «Яблоко» псковским уголовным делом крайне возмутились, назвали его «атакой на всю партию и посягательством на правовые основы деятельности политических партий в России». Призывы псковских «яблочников» сравнили с призывами Сергея Собянина, который в качестве кандидата на должность мэра Москвы выпустил аналогичное обращение к избирателям, и в нём сказал: «Тебе кажется, что нет достойного кандидата? Но это не предлог не приходить. В конце концов, вычеркни всех, и это тоже будет поступок».

«Никто не возбудил уголовное дело против Собянина, никто в правоохранительных органах не расценил призыв Собянина как нарушение избирательных прав граждан либо кандидатов на должность мэра, каковым являлся в тот момент и сам Собянин. Между тем именно это толкование закона псковские следователи пытаются положить в основу инспирированного уголовного дела», — говорится в заявлении, которое подписала лидер партии Эмилия Слабунова.

Алексей Гайдин Эмилия Слабунова

«Яблоко» потребовало немедленного прекращения этого дела, а от Генеральной прокуратуры РФ — провести проверку всех обстоятельств его возбуждения.

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Дело об оправдании терроризма

Ещё больший резонанс вызвало уголовное дело, возбуждённое в Псковской области в отношении журналиста Светланы Прокопьевой, которая ранее работала главным редактором газеты «Псковская губерния». Следственное управление Следственного комитета России по Псковской области возбудило в отношении неё уголовное дело по ч. 2. ст. 205.2 УК РФ («Публичное оправдание терроризма с использованием СМИ»). 6 февраля дома у Светланы Прокопьевой были проведены обыски.

Поводом для уголовного преследования псковской журналистки стало её выступление в начале ноября 2018 года в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Эфир был посвящён теракту возле здания управления ФСБ по Архангельской области, и Прокопьева дала свою оценку действиями террориста.

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10 февраля в Пскове состоялся митинг в защиту Светланы Прокопьевой и свободы слова в России, на который вышли более 200 человек. В её поддержку собираются подписи — их уже больше 30 тысяч. Люди требуют немедленного прекращения преследования журналистки.

«Обвинение Прокопьевой в «оправдании терроризма» абсурдно, она всего лишь выполняла свою работу», — говорится в петиции.

«Как после войны»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в феврале раскритиковал руководство Пскова за состояние дорог в городе и их уборку зимой. Глава региона отреагировал на многочисленные жалобы горожан и собрал специальное совещание. Увиденное Ведерников прокомментировал так: «Как после войны». И также отметил, что жители критикуют власти справедливо.

«Люди справедливо говорят, что все наши ремонты смываются с первым дождём и снегом. Всё это выглядит как издевательство», — заявил псковский губернатор.

Pskov.ru Уборка снега

Глава города Пскова Иван Цецерский в своих объяснениях ссылался на снежную зиму, недофинансирование и проблемы с кадрами в Управлении городского хозяйства. Но Михаила Ведерникова это не устроило: он потребовал от городских чиновников поменять подход к работе по ремонту и содержанию работ.

Цецерский публично ответил на «стрелы негатива» в своё адрес со стороны губернатора в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Глава города не стал снимать с себя персональной ответственности, но заявил о «чётком разграничении полномочий».

«В нашей модели управления города Пскова есть чёткое разграничение полномочий и степени ответственности: за что отвечает глава города, а за что глава администрации. Поэтому удивительно, что, когда это совещание прошло, во всех публикациях стрелы негатива были в адрес главы города индивидуально. Даже ни словом, ни духом в адрес администрации не было сказано. Понятно — ангажированность, я к ней привык, это не ново. Но жаль, что происходит так: то ли советовать губернатору уже некому, то ли профессиональных советчиков в его окружении нет», — заявил Цецерский.

Новый президент

В псковских политических кругах заговорили о начавшемся противостоянии между губернатором и мэром областной столицы и даже о возможной скорой отставке градоначальника.

Но на очередном собрании Союза городов Центра и Северо-Запада России 28 февраля именно Цецерский был избран новым президентом этой ассоциации. На этом посту он сменил бывшего мэра Великого Новгорода Юрия Бобрышева, которому удалось выйти победителем в затянувшемся конфликте с экс-губернатором Новгородской области Сергеем Митиным.

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Очевидно, что до XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени, которые уже в июне 2019 года будет принимать Псков, в руководстве муниципалитета ожидать перемен не стоит. Псковским градоначальникам нужно прежде всего сосредоточиться на достойном проведении этого масштабного событию, подготовка к которому вошла в активную фазу — осталось меньше четырёх месяцев. А тем временем власти региона начали подготовку к другой важной дате: 20-летию подвига легендарной 6-й роты, которое будет отмечаться в 2020 году.