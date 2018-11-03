Москва, 3 ноября, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Против московского школьника, у которого дома обнаружили взрывчатку, было возбуждено уголовное дело. Об этом сегодня, 3 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

63.мвд.рф Уголовное дело

Напомним, накануне столичные правоохранители задержали 14-летнего школьника. При обыске у него дома на улице Свободы было изъято самодельное взрывное устройство.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело сразу по двумя статьям — о незаконном приобретении, сбыте, хранении или перевозке взрывчатых веществ (часть 3 статьи 222.1) и о незаконном изготовлении взрывных устройств (часть 2 статьи 223.1). В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать об аресте подростка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранители выявили задержанного, изучая связи 17-летнего подрывника из Архангельской области, который устроил взрыв в здании УФСБ по Архангельской области. Оказалось, что с подрывником из Архангельска общался 14-летний столичный школьник, которого и задержали.