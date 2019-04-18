Афины , 18 апреля, 2019, 23:20 — ИА Регнум. Ответственность за нападение на консульство России в Афинах взяла анархистская группировка, называющая себя «Ячейка Михаила Жлобицкого», 18 апреля передает агентство Reuters.

Флаг России

Михаил Жлобицкий — 17-летний анархист, которого называют ответственным за взрыв в здании управления ФСБ в Архангельске 31 октября 2018 года. Единственным погибшим в результате теракта является сам Жлобицкий.

Атака на консульство России в Афинах была совершена 22 марта. Двое террористов на мотоцикле бросили на территорию консульства гранату. В результате взрыва никто не пострадал.

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