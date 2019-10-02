Москва, 2 октября, 2019, 20:41 — ИА Регнум. Союз журналистов России (СЖР) сегодня, 2 октября, направил обращения в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ по поводу уголовного дела, возбуждённого в отношении журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СЖР, в обращениях, подписанных сегодня, 2 октября, председателем Союза журналистов России Владимиром Соловьёвым, говорится о том, что «статья 29 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому свободу мысли и слова и свободу массовой информации».

verkeorg Уголовное дело

Соловьёв также просит главу СКР и Генпрокурора России принять во внимание, что «суть профессии журналиста — это передача информации обществу и всесторонний её обзор».

«По опубликованным адвокатами Прокопьевой результатам лингвистической экспертизы несколькими экспертами дано заключение, что в печатном материале журналистки не содержится лингвистических признаков оправдания терроризма. На основании изложенного считаем дело Светланы Прокопьевой подлежащим прекращению в связи с отсутствием состава преступления», — говорится в обращениях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уголовное дело в отношении журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой было возбуждено 6 февраля 2019 года. Она обвиняется в совершении преступления по ст. 205.2 УК РФ («Оправдание терроризма»). Поводом для возбуждения уголовного дела стала программа Прокопьевой в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», а также публикация «Псковской ленты новостей» в ноябре 2018 года, в которых журналист анализировала теракт в здании ФСБ в Архангельске.