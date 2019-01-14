Катастрофа пассажирского самолета в Индонезии
Обнаружен речевой регистратор лайнера Lion Air JT 610 — Минтранс Индонезии
Министр транспорта Индонезии Буди Карья Сумади высоко оценил работу сотрудников национального комитета по безопасности на транспорте и военно-морского флота страны, которым удалось обнаружить в водах Караванга звукозаписывающее устройство, предположительно принадлежащее рухнувшему 29 октября 2018...
14 января 2019
Авиакомпания Lion Air не согласна с отчетом о крушении самолета
Авиакомпания Lion Air не согласна с отчетом национальной комиссии по безопасности транспорта Индонезии о том, что самолет Lion Air JT 610, который разбился в водах Караванга, не мог летать, сообщает Tribunnews. Глава авиакомпании Lion Air Эдвард Сираит узнал об отчете национальной комиссии по...
29 ноября 2018
Стали известны новые факты крушения лайнера Lion Air JT 610 — СМИ
Национальный комитет по безопасности на транспорте в Индонезии обнародовал новые результаты расследования авиакатастрофы Lion Air JT 610, сообщает Tribunnews. Председатель комитета Соержанто Тжахджоно заявил, что, согласно полученным данным, самолет потерял высоту в результате чего произошло...
28 ноября 2018
Авиакатастрофа в Индонезии: звукозаписывающее устройство пока не найдено
Нурчахио Утомо, председатель подкомитета по расследованию авиационных происшествий в Индонезии, заявил, что комитет все еще пытается найти звукозаписывающее устройство самолета Lion Air JT610, сообщает Tribunnews. «Для поиска устройства нам нужен корабль, который может стоять без якоря, потому что...
28 ноября 2018
Погибший индонезийский Boeing начинал полет с неисправными датчиками
Неполадки в показаниях датчиков высоты и скорости самолета Boeing 737 индонезийской Lion Air не были устранены перед полетом. Об этом говорится в предварительном докладе национального Комитета по обеспечению безопасности на транспорте, фрагменты из которого опубликовало 28 ноября агентство...
28 ноября 2018
Авиакатастрофа в Индонезии: семьи погибших просят не прекращать поиски
Семьи погибших пассажиров самолета Lion Air JT 610 просят не прекращать процесс поиска и идентификации останков погибших в авиакатастрофе в Индонезии, сообщает Tribunnews. «Мы просим не прекращать процесс поиска и идентификации погибших до окончания расследования», — заявил ряд семей в полицейском...
23 ноября 2018
Крушение лайнера Lion Air: семьям погибших выплатят $344 тыс
Управляющий директор индонезийской страховой компании Jasa Raharja Буди Рахарджа, заявил, что 5 млрд рупий или около 344 тыс. долларов США будут выплачены семьям погибших, летевших на борту самолета Lion Air JT 610, сообщает Tribunnews. «После завершения идентификации погибших, мы немедленно...
23 ноября 2018
Авиакатастрофа в Индонезии: идентификация погибших завершилась
Идентификация жертв авиакатастрофы в Индонезии завершилась, сообщает Tribunnews. Специалисты смогли назвать имена 125 человек из 189 погибших, находившихся на борту разбившегося лайнера Lion Air JT 610. Сообщается, что исследование по идентификации пострадавших длилось 24 дня. «Мы сделали все...
23 ноября 2018
В парламенте Индонезии призвали минтранс отозвать лицензию у Lion Air
Некоторые члены парламента Индонезии раскритиковали отношение авиакомпании Lion Air к произошедшей 29 октября авиакатастрофе, сообщает Tribunnews. Член палаты представителей индонезийского парламента Бамбанг Соекартоно призвал министра транспорта страны отозвать у компании Lion Air лицензию...
22 ноября 2018
Авиакатастрофа в Индонезии: команда пытается найти речевой самописец
Национальный комитет по безопасности транспорта в Индонезии по-прежнему пытается найти речевой регистратор или вторую часть «черного ящика» потерпевшего крушение самолета Lion Air JT 610, сообщает Tribunnews. Председатель национального комитета по безопасности на транспорте заявил, что для поиска...
22 ноября 2018
Минтранс Индонезии: специалисты загрузили данные с бортового самописца
Министр транспорта Индонезии Буди Сумади сообщил, что специалисты успешно загрузили информацию о полетных данных с бортового самописца самолета Lion Air JT 610, разбившегося в водах Караванга, сообщает Tribunnews. 1 ноября 2018 года бортовой самописец был успешно найден. Сообщается, что регистратор...
22 ноября 2018
Авиакатастрофа в Индонезии: идентификация погибших завершится 23 ноября
Процесс идентификации погибших в авиакатастрофе в Индонезии планируется завершить 23 ноября 2018 года, сообщает Tribunnews. Группа экспертов в Индонезии продолжает работу по идентификации жертв упавшего самолета Lion Air JT 610 в воды Караванга. Сообщается, что все ДНК исследования завершены...
21 ноября 2018
Минтранс Индонезии: авиакомпания Lion Air подвергнется санкциям
Министр транспорта Индонезии Буди Сумади заявил, что авиакомпания Lion Air подвергнется санкциям в конце ноября 2018 года, сообщает Tribunnews. Раньше министр заявлял, что меры в отношении авиакомпании будут приняты после завершения расследования авиакатастрофы, произошедшей 29 октября 2018 года...
19 ноября 2018
Авиакатастрофа в Индонезии: удалось идентифицировать 95 пассажиров
Индонезийской команде экспертов национальной полиции удалось идентифицировать 95 погибших в результате падения самолета Lion Air JT610 в воды Караванга, сообщает Tribunnews. Погибших удается идентифицировать через образцы ДНК, полученные от родных. Читайте также: Авиакатастрофа в Индонезии: среди...
16 ноября 2018
Авиакатастрофа в Индонезии: семья одного из погибших подала в суд на Boeing
Семья погибшего при крушении самолета в Индонезии 26-летнего Рио Нанда Пратама подала иск против американской компании Boeing, сообщает 16 ноября Jakarta Post. По словам адвоката Кертиса Майнера, представляющего интересы истцов, обычно следователи не выносят заключение о том, кто виновен в...
16 ноября 2018
Авиакатастрофа в Индонезии: среди погибших был гражданин Италии
Группа экспертов по идентификации погибших в Индонезии заявила, что пока удалось назвать имена 85 пассажиров упавшего самолета Lion Air JT 610, в том числе гражданина Италии, сообщает Tribunnews. Глава полицейского госпиталя Саид Суканто отметил, что среди погибших на борту индонезийского самолета...
13 ноября 2018
Boeing заподозрили в сокрытии рисков срыва новейших лайнеров в пике
Новые самолёты Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 могут неожиданно срываться в пике. Потенциальные риски таит в себе новая система контроля, которая помогает избежать опасного задирания носа лайнера во время полёта. Однако при внештатной ситуации резкое срабатывание системы может привести к тому, что нос...
13 ноября 2018
Авиакатастрофа в Индонезии: изучается стратегия поиска речевого самописца
Глава национального комитета по безопасности транспорта Индонезии Соерджанто Тхаджахоно заявил, что в настоящее время разрабатывается стратегия поиска звукозаписывающего устройства, одного из двух «чёрных ящиков» упавшего 29 октября 2018 года самолета Lion Air, сообщает 12 ноября Tribunnews...
12 ноября 2018
Авиакатастрофа в Индонезии: отчёт о расследовании опубликуют в конце ноября
Глава агентства по безопасности на транспорте Индонезии Соержанто Таджахоно заявил, что индонезийские власти планируют опубликовать предварительный отчет об авиакатастрофе в Индонезии 28 — 29 ноября 2018 года. Об этом сообщает французское издание Le Figaro. Читайте также: Авиакатастрофа в...
12 ноября 2018
Минтранс Индонезии: Расследование крушения Boeing 737 не завершено
Министр транспорта Индонезии Буди Сумади заявил, что расследование авиакатастрофы в Индонезии еще не завершено, сообщает 12 ноября Tribunnews. Национального комитета по безопасности транспорта все еще изучает данные, полученные с регистратора полетных данных. Читайте также: Расшифрованы данные с...
12 ноября 2018