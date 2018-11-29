Джакарта, 29 ноября, 2018, 11:43 — ИА Регнум. Авиакомпания Lion Air не согласна с отчетом национальной комиссии по безопасности транспорта Индонезии о том, что самолет Lion Air JT 610, который разбился в водах Караванга, не мог летать, сообщает Tribunnews.

PK-REN Самолёт авиакампании Lion Air

Глава авиакомпании Lion Air Эдвард Сираит узнал об отчете национальной комиссии по безопасности на транспорте из средств массовой информации.

«Это заявление, на наш взгляд, неверно», — заявил глава авиакомпании в главном офисе Lion Air в Джакарте.

Эдвард Сираит подчеркнул, что самолет был исправен, все технические характеристики были в порядке и компания может предоставить соответствующие документы.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Lion Air разбился в водах Караванга 29 октября 2018 года. В комитете по безопасности на транспорте Индонезии заявили, что за три дня до авиакатастрофы, на самолете было зарегистрировано шесть различных неисправностей.